Defensa y Justicia empató 1-1 con Unión como local, y no le alcanzó para llegar a la última fecha con chances de pelear el título en la cancha de Racing. Augusto Lotti, futbolista que pertenece al equipo de Avellaneda, silenció al estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela con su gol a los 44 minutos del segundo tiempo, pero el “Halcón” no se rindió y el paraguayo Matías Rojas marcó el empate en el quinto minuto de descuento. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no pudo llegar a la final soñada de la última fecha ante Racing, en Avellaneda, pero protagonizó una campaña histórica que llenó de orgullo a todos los hinchas que ovacionaron al equipo durante todo el partido.

Unión, por su parte, quedó bien posicionado para clasificar a la Copa Sudamericana 2020, pero en la última fecha lo tendrá que definir en casa ante Estudiantes. La mala para el conjunto de Florencio Varela es que Boca podrá sacarle el segundo puesto en la última jornada, ya que lo separan dos puntos de diferencia. No obstante, la campaña que lo tuvo hasta la fecha 20 como único invicto y la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene quedarán para siempre en la joven historia, de un club que hace varios años que lleva adelante un trabajo serio.

Un equipo joven con muchos jugadores a préstamo de los equipos denominados grandes le peleó el campeonato a Racing, y se ganó el elogio del mundo del fútbol por su juego vistoso y ofensivo. Durante la temporada se destacaron futbolistas como Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Domingo Blanco (estos dos últimos citados al seleccionado argentino) y el goleador, Nicolás Fernández, quienes seguramente serán los más buscados en el próximo mercado de pases.

El equipo se cayó en las últimas fechas, donde solo pudo ganar dos de cinco encuentros, y evidenció que quizá para llegar con chances al título le faltó “un Lisandro López” para graficar la diferencia de jerarquía con su competidor.