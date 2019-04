La mayor parte de los argentinos elige a C5N para informarse por televisión. Por primera vez en su historia, el canal de noticias del Grupo Indalo superó en el rating general a TN, la señal del Grupo Clarín. Según los datos suministrados por Kantar Ibope Media, C5N fue la señal más vista de la TV paga argentina durante marzo, imponiéndose no sólo entre los canales informativos, sino también superando a todas las señales de los distintos géneros que componen la grilla. El salto al primer lugar en audiencia de C5N pone fin al histórico reinado de TN, que casualmente se da en un año electoral y en medio de una crisis económica que en el dispar tratamiento que le da cada canal puede encontrar las razones del cambio en las elecciones informativas de los televidentes. "Vos elegís que la realidad te la contemos nosotros", fue el mensaje con el que C5N anunció su liderazgo.

Las planillas de Kantar Ibope Media señalan que, durante marzo, de lunes a domingo de 7 a 24, C5N obtuvo un rating promedio de 2,19 puntos de rating. Esa cifra le alcanzó para por primera vez en una década desplazar a un segundo lugar a TN, que midió 2,13. Basta ver la tendencia en los últimos tres meses para entender que no se trata de una victoria aislada, sino más bien de la continuidad de un proceso que se manifiesta desde hace tiempo. Mientras que en enero C5N había promediado 1,50 puntos, en febrero trepó a 1,65 y en marzo llegó a 2,19, marcando un aumento de audiencia sostenido desde enero del 46 por ciento. Por su parte, en el mismo período TN apenas incrementó su caudal de televidentes en un 4,4 por ciento (pasó de los 2,04 de enero a los 2,13 de marzo).

El crecimiento en la audiencia general de C5N tiene sus pilares. En principio, al analizar las planillas de audiencia, se puede percibir nítidamente cómo la programación del canal se hace fuerte a partir del mediodía, donde comienza a imponerse tímidamente, con Nos vemos y Minuto a minuto. Sin embargo, la pantalla de C5N vence más holgadamente a la de TN desde las 17 y hasta la medianoche, justo en el horario de mayor encendido televisivo. El diario, el segmento de noticias que de 17 a 20 conducen Víctor Hugo Morales junto a Lucila Trujillo, alcanzó un promedio de 2,54 puntos, superando ampliamente a TN, que lo sigue con 1,99 punto.

El pico de audiencia del canal, que tiene a Verónica Aragona y Nicolás Bocache en la gerencia periodística, se da con Minuto Uno (lunes a viernes a las 20). El ciclo de Gustavo Sylvestre, que se renovó con las incorporaciones de los periodistas Irina Hauser y Juan Amorín, midió en marzo 3,72 puntos de rating. Una cifra impresionante para un ciclo periodístico de la TV paga, al punto que no sólo duplica a TN (1,98), sino que casi todas las noches suele, incluso, superar a El Nueve, América y la TV Pública, ubicándose tercero entre las preferencias de los argentinos, detrás de Telefe y El Trece. Los programas unitarios de las 22 y las 23 de C5N también triunfan en su franja, sin excepciones: los lunes Desafío 20.19 le ganó a TN 2,45 puntos a 2,08; los martes Brotes verdes hizo lo propio con una media de 2,33 contra los 1,84 de la competencia; los miércoles Esto recién empieza venció con 1,97 punto contra 1,37 de TN; los jueves ADN alcanzó los 3,18 y TN 2,09, mientras que a las 23 Recalculando se impone por décimas; y los viernes El expediente midió 1,93 contra los 1,47 de A24.

El salto al primer puesto en audiencia, además, se dio justo en el mes que TN lanzó su nueva programación. Ante el crecimiento que venía sosteniendo C5N, el canal del Grupo Clarín renovó el prime time de su pantalla, aunque sin suerte por ahora. El estreno de Jorge Lanata del ciclo de entrevistas Hora 25, a las 23, pierde diariamente en su competencia con C5N. La salida de Nelson Castro y la llegada de José Gil Vidal al segmento de 18 a 21, tampoco resultó exitosa, al ser superado cotidianamente por El diario.

El liderazgo de C5N se puede explicar desde la programación periodística--artística, pero no sólo por ese aspecto. No puede soslayarse en el análisis las diferencias en las líneas editoriales que existen entre C5N y TN. La postura crítica hacia el gobierno nacional que durante toda su programación viene ostentando C5N, concentrando en su pantalla a la audiencia opositora, parece encontrar cada vez más adeptos, fruto de la profundización de la crisis económica. Por el contrario, el perfil más cercanamente oficialista de TN, desde su agenda y abordaje, parece ponerle un techo cada vez más bajo a su audiencia. Un detalle a tener en cuenta es que mientras C5N es hoy la única señal marcadamente opositora, TN divide audiencia oficialista con el resto de las señales informativas. Ese ecosistema televisivo informativo argentino, sin embargo, no explicaría el salto de C5N a lo más alto de la audiencia, teniendo en cuenta que esa fue la estructura del mapa mediático durante los 3 años y medio del gobierno de Cambiemos. Serán razones periodísticas y sociales, entonces, las que expliquen el comportamiento de la audiencia televisiva a la hora de informarse.