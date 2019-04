Jim Jarmusch, uno de los grandes nombres del cine norteamericano, famoso por ir a contracorriente de los grandes estudios, tiene nueva película. El realizador sorprendió al difundir el trailer de su último film, que se estrenará el 14 de junio. Se trata de The Dead Don´t Die, en el que aborda un tema en boga: los zombies.

Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits, Iggy Pop, Selena Gomez, Danny Glover, Chloë Sevigny y Carol Kane, entre otros, integran el elenco de la película, que narra una invasión de muertos vivos en un pequeño pueblo, Centerville. En clave de comedia, Jarmusch hizo una película cuya influencia más notoria es la mítica Night Of The Living Dead, de George Romero, film clásico del género. La serie The Walking Dead ha sido la expresión más reciente y exitosa de este tipo de productos centrados en muertos que asolan a los vivos.

Murray y Driver, los protagonistas, son dos viejos conocidos del director. Murray fue el protagonista de Broken Flowers, la agridulce comedia de Jarmusch estrenada en 2005. Mientras que Driver, uno de los actores ascendentes en el Hollywood de hoy, fue la figura principal de Paterson, la última película del realizador antes de incursionar con los muertos vivos, aunque en el ínterin filmó el documental Gimme Danger, sobre la banda The Stooges.

Iggy Pop y Tom Waits tampoco es la primera vez que trabajaron a las órdenes del director. Waits protagonizó Down By Law en 1986; nueve años más tarde, Iggy Pop tuvo un pequeño rol en Dead Man, además de aparecer en Gimme Danger.