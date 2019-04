Desde Santa Fe

Aumento del 12 por ciento retroactivo a marzo, cláusula gatillo que actualice salarios según el índice de inflación del IPEC y paritaria abierta para volver a negociar en julio. Esa fue la propuesta que los intendentes y presidentes de comunas formalizaron ayer a los empleados municipales, en la Casa Gris. Parecía aceptable. Pero el líder de Festram, Claudio Leoni, dijo que era "insuficiente" y derivó la decisión al plenario de secretarios generales que se reunirá hoy en la sede del gremio. La reunión pasó entonces a un cuarto intermedio hasta el martes, cuando Leoni vuelva a la mesa de diálogo con la respuesta de sus colegas y la convicción de que los municipios y comunas pueden "mejorar" los ingresos de sus trabajadores. "Es la primera propuesta que recibimos" en dos meses de discusiones paritarias, "nosotros creemos que puede haber una mejor", advirtió el jefe de Festram.

Antes, intendentes y presidentes de comunas se habían reunido por separado para definir la letra chica de la propuesta que luego formalizaron en el despacho del secretario de Municipios y Comujnas, Carlos Torres, en la Casa de Gobierno. "Nos proponen un aumento del 12 por ciento a partir de marzo, cláusula gatillo que aplicará los índices de inflación del IPEC y volver a reunirnos en julio para analizar la situación económica de los municipios y el pago de salarios", explicó Leoni, al salir del encuentro.

-¿Era la propuesta que esperaban? -le preguntaron.

-De ninguna manera, porque si no la hubiéramos aceptado -contestó Leoni. Y anunció que hoy "la pondrá a consideración del plenario de secretarios generales" que decidirá si la acepta o la desestima. La paritaria municipal se reanudará el martes y allí Festram llevará la respuesta que se definirá en el gremio.

-¿Puede haber medidas de fuerza?

-Lo resolverá el plenario de secretarios generales, que tiene facultades para hacerlo si rechaza la política salarial. El martes volvemos a la mesa de la paritaria con la decisión del pleno -adelantó. "Lo que planteamos es la escalada de precios" deprime el salario de los trabajadores y "la necesitad de no atar cláusula gatillo a la recaudación tributaria" de los municipios y comunas. La actualización de salarios por inflación "tiene que ser independiente de la situación financiera", agregó.

-¿No lo sorprende la propuesta?

-No me sorprende. Estaba claro que si no teníamos una propuesta se profundizaba el conflicto. Antes hubo una reunión previa de los intendentes que elaboraron esta propuesta entre ellos. Para nosotros no es satisfactoria, porque si no la hubiéramos aceptado. No estamos de acuerdo. Creemos que puede haber una mejor oferta -respondió.

Hasta ahí, el diálogo era cordial, pero se puso tenso cuando Leoni cruzó a dos movileros de emisoras oficialistas que lo chicanearon. Uno le preguntó por qué la oferta "no era satisfactoria" para él. "Si estaba de acuerdo la hubiera firmado, tengo facultades para hacerlo. La analizará el plenario de Festram".

-¿Está al pie del cañón una medida de fuerza? -lo acicateó el cronista.

-Si usted fuera secretario general de un gremio sería una opinión valedera -retrucó Leoni.

Otro colega volvió a la carga con la cláusula gatillo. "Muchos municipios no están en condiciones de pagarla", afirmó el periodista.

-¿Usted es intendente? -le devolvió la chicana Leoni. "Esta es una propuesta que surge del conjunto de los intendentes. Hoy (por ayer) hubo una reunión entres ellos que sintetizaron esta propuesta. Nosotros entendemos que si la presentaron en la paritaria es porque la pueden pagar", cerró.