Una cosa es resignar y otra muy distinta es re signar, re significar. Re Signados, el dúo que integran Caro Ban en voz y letras y Gonzalo García Blaya en guitarra, sintetizadores y programaciones, podrá sonar oscuro, gótico o metafísico, pero también esperanzado. “El nombre surgió por una intención nuestra de re-significar, no porque estemos resignados de la vida, sino por la idea de transmutar, de cambiarnos a nosotros mismos: la música te cambia”, asegura Caro, que conoce el ambiente por su experiencia, además de como música, como productora y agente de prensa.

“Siempre tuve la necesidad de hacer música”, dice la cantante, que antes de ser mamá ya tocaba en Las Toninas, un grupo folk junto a amigas. Por su parte, García Blaya viene de tocar en las bandas de Pil Trafa, Kevin Johansen y Buddha Sounds, entre otros. “En casa tengo un estudio casero y con Caro empezamos a tocar covers de The Cure, Velvet Underground, Bochatón, pero nunca con la idea de tener un proyecto. Cuando empezamos, capaz que hacíamos cinco covers y dos temas nuestros, pero aprovechando lo bien que escribe Caro creo que fuimos encontrando nuestro sonido”, marca el multiinstrumentista.

Nutriéndose de la dinámica cotidiana, este dúo que además es pareja empezó a tocar el año pasado y pronto logró darle forma a La bola ciega, un extraño EP de cuatro temas editado por el sello local BPM: entre el noise, el post punk, lo gótico y la poesía de Caro Ban, la propuesta de Re Signados se fue desarrollando sin querer queriendo, como una necesidad tan poética como visceral. “Conéctate con tu espíritu más profundo/ así podrás/ ver el mundo más allá de la confusión/ Sobrevolar/ a pesar del lado oscuro/ te veré en otra dimensión”, canta ella en un EP lleno de claroscuros, climas que hacen que Re Signados sea percibida en principio como una banda dark.

“Nos encasillan bastante en que hacemos música dark y es cierto que hablamos de cosas re oscuras, pero el mensaje es luminoso y profundo. Podemos tocar en un contexto más pop pero también con bandas más post punk”, dice Caro, que en el tema Hijos hasta se anima a cantar sobre el deseo innato de que nuestros descendientes sean mejores que nosotros: todo en un tono monocorde y bajo una base obsesiva e hipnótica.

Aunque ya no trabaja como productora, Caro cuenta que esas experiencias la llevaron a sintonizar con los artistas más marginales y excéntricos. “Aunque sea súper melómana a mí me inspiran muchas cosas: desde la psicomagia de Jodorowski o la obra de Marta Minujín hasta una entrevista que vi el otro día de Moria Casán. Pero, desde siempre, los artistas que más me llamaron la atención y me inspiraron fueron gente como Ariel Pink, Jonathan Richman o Mueran Humanos, sobre todo por la libertad que transmiten, o la sensibilidad extrema de Daniel Johnston... todos artistas de culto.”

Esa misma afinidad por los artistas poco convencionales se podrá apreciar este sábado en el Salón Pueyrredón en la próxima fecha del ciclo Darklands, que compartirán con Di Giovanis, Unión Soviética y Luces Romance (el nuevo proyecto de Fernando Floxon y Fer Carpenter). “Nos gusta la posibilidad de experimentar porque creo que crecer también tiene que ver con eso”, señala Caro. “Hay una idea de generar un espacio de resistencia pero también de refugio; y también de sumar fuerzas.”

* Re Signados toca mañana desde las 22 en Darklands Club, Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560, junto a Di Giovanis, Unión Soviética y Luces Romance.