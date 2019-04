Con lienzos figurativos de algunos deportistas consagrados y otros poco conocidos que simbolizan el amor por los colores nacionales en cada competencia, se presentará esta tarde a las 19, en la Ex ESMA, una muestra del artista plástico Ricardo Fernández bajo el título “Cual precio a la victoria”. El acto, más allá de los notables valores artísticos de los cuadros, se enmarca en la campaña que se viene desarrollando para llamar la atención sobre las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de avanzar con sus proyectos inmobiliarios arrasando con el Cenard, la escuela secundaria que funciona en él predio y el instituto Romero Brest.

El arquitecto y artista plástico Ricardo Fernández que conoce a fondo el mundillo de la gimnasia porque sus hijas Esperanza y Luna son representantes nacionales, las retrató a ellas y a otros atletas hace unos tres años y agregó después a los numero 1 del deporte argentino: Diego Maradona, Lionel Messi, Emanuel Ginobili, Juan Manuel Fangio y Juan Martín del Potro, entre otros. Son en total 20 telas (algunas de 1.20 por 2 metros) las que se presentarán en la planta baja del edificio de Familiares en la Ex Esma, concretamente en el Espacio de Deporte y Derechos Humanos, que dirige el ex futbolista y ex secretario de Deporte de la Nación Claudio Morresi.

“Con pinceladas precisas y expresionistas Fernández logra capturar en sus lienzos la pasión de los deportistas y los colores de su sudor”, dijo el reconocido artista plástico Ricardo Celma sobre la obra de su ex alumno. Fernández, por su parte, le contó a Página/12 que siente “un profundo orgullo” por formar parte del colectivo de educadores, deportistas, periodistas y artistas que se propone evitar el traslado del CeNARD.

El grupo que se propone salvar al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo no se opone a la creación de un nuevo polo en Villa Soldati, pero sí al traslado del espacio de Nuñez que, como ya es de público conocimiento, esconde las intenciones de beneficiar con negocios inmobiliarios a los amigos del Gobierno, como ya ocurrió con los terrenos del Tiro Federal. “Las topadoras amenazan a los campos de entrenamiento, el hotel, el auditorio, el comedor y otras instalaciones que se construyeron con el esfuerzo de todos los argentinos” denuncian.

La escuela Nro. 3 del Distrito Escolar 10, que funciona dentro del CeNARD acoge a vecinos y también a personas con otras capacidades y a deportistas del interior del país que estudian al tiempo que se desarrollan en el lugar. En la mitad del día se entrenan, en la otra mitad estudian. Cuando se reciban tendrán la posibilidad de continuar su carrera en el Instituto Romero Brest, un profesorado de Eduación Física que funciona en un espacio aledaño.

“Si nos quejamos de la inseguridad y tiramos abajo los lugares en los cuales los jóvenes pueden aspirar a una vida mejor, ¿qué nos queda?”, se pregunta Romina Bianchik, profesora de psicología y coordinadora del ciclo superior de la escuela Nº 3, sintetizando el sentimiento generalizado de las muchas personas que están defendiendo estos espacios públicos.

Movidos “por el amor del deporte, la salud y la educación”, según proclaman, se reunirán esta tarde a las 19, en la Avenida del Libertador 8151 para disfrutar de la muestra de Fernández y hacer visible un problema muy serio que nos involucra a todos.