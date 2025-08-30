La candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral bonaerense, Verónica Magario, llamó a "darle un escarmiento a Milei en las urnas" de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

"De esta manera no podemos seguir, ya la gente que hacía changas no consigue, la educación se nos viene abajo si no podemos seguir sosteniéndola desde la Provincia y la salud pública está absolutamente saturada", dijo Magario, este sábado, en la 750.

La condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, decisión judicial que la inhabilitó para ejercer cargos públicos, llegó luego de que la expresidenta anunciara su intención de ser candidata en la tercera sección electoral. En ese contexto y a partir de su pasado como intendenta de La Matanza, emergió la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario quien finalmente encabeza la boleta de Fuerza Patria en dicha sección electoral.

"Invito a todos los bonaerenses a convocarnos en una cruzada para pararlo a Milei, en una cruzada en la que hablemos con todo el mundo y que ese enojo que tenemos en contra de Milei se convierta en un voto contra Milei", declaró la candidata en ¿Qué me contás?, el programa de Taty Almeida.



Magario aprovechó la oportunidad para reclamar los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le retiene a la provincia gobernada por Axel Kicillof y pidió a los bonaerenses "volver a esperanzarse".

"Nosotros en el 2003 asistimos a volvernos a esperanzar con Néstor Carlos Kirchner y nos reesperanzó con dos grandes cosas que puso en marcha, la obra pública y la producción argentina. Con eso empezó a generar trabajo y a recuperarnos de una de las peores crisis que vivió el país. En aquella época tampoco se creía más en la política", concluyó.