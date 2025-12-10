Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
El primer mandatario de EE.UU le envió un recordatorio a su par argentino
“Milei iba a perder la elección, lo apoyé y ganó”
Donald Trump volvió a mencionar que si Milei ganó las elecciones fue gracias a su apoyo. La deuda con Estados Unidos, al parecer, trasciende la económica.
10 de diciembre de 2025 - 2:24
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Iba a perder la elección, lo apoyé y ganó de forma aplastante", dijo Trump.
(HANDOUT/AFP)
Temas en esta nota:
EE.UU.
El País
El primer mandatario de EE.UU le envió un recordatorio a su par argentino
“Milei iba a perder la elección, lo apoyé y ganó”
El debut de Monteoliva en Seguridad con operativos antipiquetes
Una larga jornada de protesta contra la reforma laboral
Por
Laura Vales
Mendoza aprobó la explotación de cobre
Mendoza aprobó la minería metalífera a costa del agua de la provincia
La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei
El Gobierno apurado por quitar derechos laborales
Por
Paula Marussich
Economía
Subas correspondientes a noviembre y diciembre.
Aumento para empleadas domésticas
En la jornada cambiaria, el dólar oficial se movió levemente al alza.
El mercado, a la espera del nuevo bono en dólares
Penas de prisión para reprimir el gasto público
Un torniquete al gasto público
Por
Juan Garriga
El 20% de los empresarios afirma que la actividad empeorará
Malas perspectivas para la construcción
Sociedad
Lo presentó en Fortaleza el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi)
Una ley modelo contra la violencia digital hacia las mujeres
Por
Mariana Carbajal
La muerte fue por asfixia
Se investiga el posible homicidio de una agente penitenciaria en Salta
Está cambiando cómo buscamos, decidimos y compramos
La IA es la nueva interfaz del mundo digital
Por
Inteligencia Argentina
Sucedió en Lomas de Mirador
Ocho años y seis meses de prisión para el expolicía que mató a su vecino porque tenía la música muy fuerte
Deportes
Liverpool salió airoso de Milán ante el Inter
Alexis le ganó a Lautaro el duelo argentino de la Champions
Recientemente desvinculado de River
Enzo Pérez podría recalar en San Lorenzo
La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal
El fútbol como excusa para pensar la vida
Por
Gustavo Grazioli
El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia
AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional