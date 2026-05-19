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Cuándo juegan y dónde ver todos los partidos

Copa Libertadores: qué necesitan los equipos argentinos para clasificar a Octavos

Este martes jugarán Boca, Central y Platense dentro de la quinta fecha de la fase de grupos. Los seis clubes del futbol local tienen chances de seguir en el torneo.

Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura
Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura Milton Gimenez, Ezequiel Zeballos y Milton Delgado Delgado. Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina. JUAN MANUEL BAEZ

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