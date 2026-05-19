Portugal anunció la lista del Mundial 2026: qué pasará con Cristiano Ronaldo

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Mundial de Fútbol 2026

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El técnico Roberto Martínez anunció a los 27 futbolistas que disputarán el torneo desde el próximo mes. La nómina tiene cuatro arqueros.

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