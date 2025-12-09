Omitir para ir al contenido principal
Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita

Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino

La Academia será local en la ida y deberá sacar un buen resultado para la definición del próximo domingo en Córdoba.

racing boca femenino 2025 (Prensa -)

El País

Ya notificó al Congreso

El Gobierno anunció sesiones extraordinarias del Congreso: ¿qué leyes busca aprobar antes de fin de año?

Las relaciones más que carnales

Trump sobre Milei: “Iba a perder, lo apoyé y ganó”

Se oficializó el llamado a sesiones extraordinarias

Javier Milei en Oslo, con la atención puesta en las negociaciones el Congreso

El funcionario termina su gestión en Defensa a la que denominó "un proceso de transformación histótico"

La carta y el show final de Petri

Economía

Rappi, delivery

Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

Oleoducto Vaca Muerta (YPF)

Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro

“Hay trabajadores rehenes en los obradores”

Para noviembre y diciembre

Confirmaron aumentos y dos bonos para las empleadas domésticas: cómo quedan los salarios

Vía Twitter

Caputo anunció una pequeña baja en las retenciones para la soja y otros granos

Sociedad

Denuncia en la Justicia y en redes sociales

La cantante La Queen fue víctima de un ataque y golpiza homoodiante en Villa Real

Avanza la causa

Caso Lowrdez: piden juzgar al empresario García Gómez por violencia de género

Por falta de pago

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas

Por irregularidades

La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza

Deportes

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
boca ubeda

El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel

Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza

FOTOBAIRES river guiliano galoppo

Gallardo lo considera una pieza indispensable

Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney