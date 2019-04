Los organizadores de la multitudinaria marcha de la CGT se preocuparon en que tuviera como objetivo la defensa de la producción, el empleo y también la unidad. Sin embargo, entre los manifestante estuvo presente el reclamo de un paro general aunque es cierto que no lo expresaron, como en otras oportunidades, a viva voz. Ayer, por caso, tanto el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli como el camionero Hugo Moyano plantearon la urgente necesidad de realizar una medida de fuerza a nivel nacional porque “no hay forma de eludirlo”. Por ahora, el único que de la conducción de la CGT que reaccionó fue Andrés Rodríguez de UPCN quien dijo que “no se está evaluando un paro en este momento pero hay mucha preocupación”.

Entre los miles que marcharon el jueves por avenida Rivadavia, pero también en las movilizaciones que se hicieron en otras provincias, el paro general era motivo de conversación y reclamo, incluso entre aquellos gremialistas que conducen gremios pequeños en cuanto a cantidad de afiliados pero afectados por las consecuencias del modelo económico de Cambiemos.

El titular del gremio de los mecánicos se expresó a favor de un paro. “La marcha de ayer fue muy grande y refleja lo que está pasando en la industria y el conjunto de la sociedad”, dijo Pignanelli durante una entrevista radial. En ese sentido sostuvo que “no hay forma de eludir” la realización de un paro porque el gobierno de Cambiemos “no rectifica nada como para que la gente se tranquilice”. El jefe del Smata indicó también que “la situación está muy jodida. Esta es una realidad que está tocando a todos. La gente no ve lo que le dicen, la gente ve la realidad. Pueden decir que macroeconómicamente la cosa va, pero no se ve”. En cuanto a las razones por la que la CGT no toma la decisión de realizar una medida de acción directa dijo que “la mayor cantidad de medios no refleja la verdad, reflejan el `mandato’ y de ahí viene la duda de la CGT”.

En tanto, Moyano dijo que la huelga nacional “se va a adoptar a pesar de que dirigentes en algunos casos se hacen los distraídos. La gente está presionando para que tomen una decisión y hagamos escuchar la voz de protesta”. Si bien reconoció que todavía no hay una fecha, lo cierto es que el camionero aspira a que se convoque hacia fines de este mes. “Todavía no hay una fecha exacta, pero se está discutiendo. No puede demorarse mucho tiempo porque la situación ya no se soporta más”, aseguró.

En cuanto a la movilización del jueves, Moyano señaló que “fue una demostración clara de la disconformidad que hay en la gente de trabajo, los pequeños y medianos comercios. Es muy poco el porcentaje de gente que se puede sentir conforme con un gobierno que da más miseria, desocupación y pobreza”, dijo y agregó que el gobierno nacional “tendría que prestarle atención a los reclamos de la gente y no se someta permanentemente al Fondo Monetario Internacional, como está haciendo”.

Más allá de las declaraciones de Pignanelli y Moyano, en la CGT no hay decisión sobre la realización de una huelga nacional. El jefe de los estatales de UPCN reconoció que a pesar de lo exitosa que fue la marcha del jueves, la central obrera “no está evaluando un paro pero hay preocupación”. Y la razón que expuso es similar a la que usa José Luis Lingeri de Obras Sanitarias: “El gobierno no va a cambiar el plan económico”, por eso prefieren concentrar sus fuerzas en trabajar para que en octubre haya “un cambio de gobierno”. Pero también advirtió que son los gremios industriales lo que no presionan para que se convoque a un paro porque, aseguró, que “ellos no pueden hacerle perder otro jornal de trabajo a sus trabajadores. Les descuentan 5 o 6 mil pesos y esa es un cifra muy importante”.