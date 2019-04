Un nuevo testimonio ante el juez Alejo Ramos Padilla podría echar luz sobre los probables vínculos del fiscal Carlos Stornelli con una red de espionaje, tras el testimonio de un testigo que vio al funcionario judicial en compañía del ex agente de la AFI Rolando Barreiro, detenido en la causa que investiga el juez de Dolores.

Héctor Rodolfo Francisetti, amigo y empleado del empresario Gerardo Ferreyra, declaró el lunes pasado en el juzgado de Ramos Padilla en Dolores y brindó detalles sobre cómo han sido los manejos en la causa de las fotocopias de los cuadernos, que tendrían detrás una trama de espionaje paraestatal. El hombre, de 65 años, y de profesión empleado, narró al juez el caso de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería.

Ferreyra fue detenido el pasado 1º de agosto en el marco de la causa originada por las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El día 11, fue llevado a declarar a Comodoro Py y allí fueron a hacerle compañía sus familiares y Francisetti. En un momento dado, a la espera de declarar ante el juez Claudio Bonadio, llegó el fiscal Carlos Stornelli, quien se llevó a una oficina a la mujer y la hija del empresario. Francisetti se quedó esperando en un hall y le llamó la atención algo: la presencia de una persona que “estaba en mismo lugar que estaba yo, en la antesala de ese pasillo, que tiene una puerta de vidrio, que me llama la atención que yo no podría circular libremente por ese lugar, que estaba con presencia policial y esta persona circulaba libremente”.

El declarante aseguró que era alguien “relativamente joven”, que llevaba mochila y gabán y “lo asocié en ese momento con un periodista”. En otro momento vio a esa persona dialogando con Stornelli. “Me llamó poderosamente la atención la familiaridad que tenían”, agregó Francisetti. “A mí me pareció que podía ser un periodista, pensé que podía ser Diego Cabot, como no lo tenía registrado físicamente, pero si sabía que era el denunciante o que había presentado fotocopias donde se lo imputaba a mi amigo y jefe de trabajo”, siguió en su declaración.

“Después que termina este día, veo que esta persona no era Diego Cabot, pero pensé que era otro periodista, consulte conocidos, porque vi que tenía un trato familiar muy cerca con Fiscal Stornelli”, detalló el testigo, quien se fue con la sensación que se trataba del periodista del diario La Nación que divulgó el caso. Hasta que vio una foto en C5N que lo sacó de dudas. El hombre era Rolando Barreiro, “un espía de la AFI, un agente de la AFI o algo así, y vuelvo a mirar estas fotos y a mí me parece que es la misma persona, por eso me presento ante este Juzgado, para que el Juez o Fiscal pueda identificar a esta persona si es o no el Sr. Barreiro, y porque motivo podría estar conversando un agente con el Fiscal”. Francisetti aportó como prueba fotos que tomó ese día en Comodoro Py con su celular.

Barreiro es un ex agente de la AFI, detenido por orden del juez Ramos Padilla por su presunto rol en la trama de espionaje, y que quiere testimoniar como arrepentido. Al mismo tiempo que un testigo lo muestra como cercano a Stornelli, Barreiro deberá declarar ante el juez federal Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga el presunto pedido de extorsión del falso abogado Marcelo D´Alessio al agente de aduanas Gabriel Traficante. El juez Rodríguez busca dilucidar si D´Alessio extorsionó a Traficante en la causa conocida como “mafia de los contenedores”. El caso involucra a Juan Bidone, fiscal de Mercedes, imputado de haber dado información a D´Alessio para la extorsión.