El prefecto detenido ayer, Marcos Antonio Luffi será indagado en la jornada de hoy por el juez Alejo Ramos Padilla. Por su parte, el fiscal suspendido Juan Ignacio Bidone, que quiere convertirse en arrepentido, retomará la audiencia con el fiscal Juan Pablo Curi.



En tanto, Leonardo Fariña pidió ampliar su indagatoria en el marco del juicio que se desarrolla en Comodoro Py por lavado de dinero. Es tras el escándalo por los mails que habrían guionado su declaración en la etapa de instrucción de ese mismo expediente, para involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Luffi

El prefecto principal Marcos Antonio Luffi fue apresado en el día de ayer en el edificio Guardacostas, por orden del juez Alejo Ramos Padilla. Es porque lo considera parte de la asociación ilícita que se dedicaba a espiar ilegalmente, armar causas y extorsionar. Luffi habría sido, al igual que el fiscal Bidone, otro de los hombres que se dedicaba a suministrar información para las extorsiones que encabezaba Marcelo D´Alessio. Además, el prefecto habría sido una pieza clave para realizar los seguimientos a las víctimas de la banda. Según la Comisión Provincial por la Memoria, que colabora a pedido del juez con la desclasificación y análisis de todo el material encontrado en la casa de D´Alessio, gran parte de los archivos de texto encontrados en las computadores fueron producidos por el usuario Luzzi. El juez de Dolores deberá determinar si operaba solo o detrás de Luzzi, como se cree, estaba la Agencia Federal de Inteligencia.



Ramos Padilla lo indagará en el día de hoy y no se descarta que también pida acogerse al régimen de imputado colaborador.



Bidone

El funcionario judicial suspendido, Juan Ignacio Bidone retomará la audiencia ante el fiscal de la causa Juan Pablo Curi para convertirse en arrepentido. El lunes pasado estuvo varias horas intentando convencer a Curi para que lo deje ingresar al régimen de imputado colaborador. Tras un cuarto intermedio regresará a Dolores hoy a las 14 hs,

Hasta el momento Curi no facilitó los trámites para que los involucrados en la causa puedan colaborar. De hecho puso trabas para que el ex espía detenido Rolando Barreiro pueda arrepentirse y nunca habilitó una audiencia para tal fin alegando que no está relevado del "secreto" por parte del Poder Ejecutivo; que la competencia en la causa aún no está resuelta y que aún no se pudo relevar toda la prueba. El juez Ramos Padilla le respondió en duros términos a través de un escrito y le dijo que sus condiciones no revestían "ni el más mínimo test de racionalidad". El fiscal Curi se mostró desde el principio del expediente alineado con la postura de su par en rebeldía Carlos Stornelli y del propio D´Allesio, al intentar empujar la causa a Comodoro Py y sacarla del juzgado de Dolores. La competencia aún no está resuelta y se espera al respecto la definición de la Cámara Federal de Mar Del Plata.

En el caso de Bidone, Curi no tuvo margen y debió aceptar darle la audiencia para avanzar con el trámite. "Creo que por la presión mediática no tuvo opción", le dijo a Página/12 alguien cercano al expediente. Se desconoce el contenido de lo que sucedió en la primera jornada, sin embargo Página/12 pudo saber que el fiscal no se mostró muy dócil para aceptarlo a Bidone como arrepentido, por lo que en el entorno del imputado no son optimistas. De todas maneras, si no es aceptado como arrepentido por el fiscal Curi, Bidone está dispuesto a hablar "y contar todo" ante el juez, que aún no lo indagó.



La ley del arrepentido establece que primero debe establecerse el acuerdo con el fiscal para luego ser homologado por el juez.



Fariña

Leonardo Fariña pidió ampliar su indagatoria. Es en el marco del juicio que se desarrolla en Comodoro Py por presunto lavado de dinero.

La intención de hablar justo ahora ante el Tribunal se da tras el escándalo desatado esta semana por los mails que habrían guionado su declaración en la etapa de instrucción de ese mismo expediente, para involucrar a CFK. Fariña tenía la intención de hablar hoy mismo, pero los jueces priorizaron la jornada para los testigos que ya estaban previstos, por lo que es probable que declare la semana que viene.



En el proceso encabezado por el TOF 4, cuyas audiencias son todos los miércoles, están imputados Lázaro Báez, sus hijos y unas veinte personas más, entre las que se encuentra Fariña, quien llegó a esta instancia del proceso como imputado colaborador. En la etapa de instrucción, ante el juez Sebastián Casanello, el financista mediático que estuvo dos años preso por otra causa habló e involucró a Cristina Kirchner y a integrantes de su Gobierno. Pero en la investigación que lleva adelante Ramos Padilla la ex abogada de Fariña, Giselle Robles, otra víctima del falso abogado Marcelo D´Alessio, presentó mails donde supuestamente se le daba letra al financista arrepentido para que declare en la causa. El objetivo del presunto guión, era que Fariña agregara datos respecto del delito precedente, es decir, el direccionamiento en la obra pública, para involucrar a Cristina Kirchner y a ex funcionarios de su Gobierno. También están mencionados empresarios de la construcción. Fariña, por su parte, asegura que nunca recibió esos mails y que son falsos. El actual abogado defensor del financista mediático, Rodrigo González, afirma que su defendido desconoce los correos. Sin embargo, en algunas de las partes que se conocen de su declaración hay textuales exactos. Gran parte de lo que Fariña dijo en la etapa de instrucción ante el juez Sebastián Casanello aparece exactamente igual en los correos. Ahora Fariña quiere dar su versión sobre los mails ante el Tribunal del juicio.

A pesar de los dichos de Fariña - que ahora se cree fueron guinados- para involucrarla a Cristina Kirchner, la ex presidenta obtuvo la falta de mérito, es decir que la Justicia no pudo probar que CFK haya participado de las maniobras de lavado de dinero, ni en el delito precedente de falsificar facturas.