Uno de los libros teóricos más interesantes que se acaban de editar retoma el pensamiento de Butler y fue escrito por una filósofa feminista que trabajó junto a la autora de El género en disputa. Se trata de la australiana Penelope Deutscher, autora de Crítica de la razón reproductiva (los futuros de Foucault), publicado hace poquísimo a través de Eterna Cadencia. La filósofa parte de la Historia de la sexualidad de Michel Foucault y de sus intérpretes contemporánexs (Butler pero también Giorgio Agamben y Jacques Derrida, entre otrxs) para realizar un profundo análisis sobre la procreación y lxs hijxs como preocupación biopolítica y las formas de intervención de los regímenes de poder contemporáneos. Si bien se inscribe en un contexto mundial donde la lucha por los derechos sexuales y reproductivos estalla una vez más, no se trata de un libro sobre aborto o conquistas conseguidas (aunque incluye ambos temas). “Mi intención no ha sido trabajar sobre la exclusión de los sentidos como una falla teórica en estxs pensadorxs sino retomar un hilo en el que ellxs no han puesto tanto énfasis”, aclara Deutscher, que estuvo en Buenos Aires para participar del coloquio “La memoria en la encrucijada del presente: el problema de la Justicia”, organizado por el Consorcio Internacional de Teoría Crítica que dirige Judith Butler y dialogó con Las12 sobre este texto, traducido por Fernando Bogado, con introducción de Alejandra Uslenghi.

“Antes de llegar a Estados Unidos, estuve viviendo en Francia. En los dos países tuve la posibilidad de investigar y escribir sobre Luce Irigaray y Simone de Beauvoir, sobre Sarah Kofman y Butler en clave deconstructiva. Ellas son imprescindibles en la construcción de mi propia escritura”, cuenta Deutscher. La autora sigue la pista en los textos de Foucault de figuras que no fueron vertebrales en su pensamiento: madres e hijxs pero también, tasas de natalidad, reproducción, optimización de la vida y crianza. “Uno de los aspectos que me interesó de Butler es el de vida precaria y su libro Marcos de guerra, más allá de la relación que existe entre la obra de ella y la de Foucault. Ella ha desarrollado una comprensión de la vida enmarcada por mecanismos sociales. Me refiero a una irrupción de este tema dentro del campo político de forma irreversible, donde no puede establecerse una lógica excluyente entre vida y poder”, explica.

En ese intersticio, Deutscher focaliza el trabajo de Butler para mostrar que, según su mirada, la pensadora norteamericana ha estado mucho más interesada en una concepción foucaultiana de la biopolítica de lo que puede parecer. Y a la vez, su interés por las condiciones de subjetividad la lleva a trabajar en torno a la expulsión, la invisibilidad social, la reterritorialización llevada a cabo por poderes del Estado y por procesos difusos que se inscriben en la lógica del biopoder. “Hay diálogos que pueden resultar inesperados y creo que el feminismo puede tomar ese atajo para iluminar zonas no transitadas que nos permitan seguir pensando el presente, aún con sus diferencias históricas y geográficas”, asegura la autora del flamante libro.