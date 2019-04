Un hombre que era testigo de un operativo policial se negó a seguir participando cuando se dio cuenta de que el objetivo era desalojar a un trabajador que mantenía una protesta en la sede de Wilde de la Anses. “No quiero ser parte de esta mentira, no me interesa participar en contra de un trabajador”, se despachó el hombre frente al policía.

“Yo no quiero participar en nada de esto porque es un tema laboral, es un reclamo de un trabajador”, insistió el hombre convocado por los policías. “A mí nadie me dijo que esto era un tema laboral y yo me pongo en la piel de cada trabajador, porque yo sé lo que es esto”, argumenta el señor. El video capturado desde un celular se viralizó más tarde en las redes sociales.

La muestra de empatía con otro trabajador terminó en una crítica al Gobierno, por perjudicar a los trabajadores con sus políticas de ajuste. “Me quedé sin trabajo por culpa de este Gobierno. Todo lo que sea para este Gobierno no quiero saber nada. ¿Sabes por qué? Porque vivo re mal con este Gobierno. No quiero participar de esto, no me interesa participar en contra de un trabajador”, cerró.

El acto de solidaridad fue festejado en las redes. “Al fin... Solidaridad, sensibilidad e identificación con el dolor de un semejante. Gracias!”, comentó un usuario. “Esto se llama conciencia social. Conciencia de clase y solidaridad”, tuitió otro. “Un fuerte abrazo al muy buen señor que dio la cara por un trabajador mientras las CGT mira para otro lado”, sumó alguien más.

Desde el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi) repudiaron el accionar de las autoridades del organismo que llamó a la policía para impedir que se realice una asamblea. Los efectivos iniciaron un sumario contra el delegado Juan Acosta. “Hacemos extensiva nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras de la UDAI Wilde quienes también sufrieron el accionar patoteril de las autoridades que en ningún momento intentaron mediar para llegar a una solución sin que el medio sea la violencia”, sostuvieron en un comunicado.

