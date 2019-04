“Vivimos una coyuntura complicada. Nuestra cartera de financiamiento asciende a 313.000 millones de pesos, de los cuales el 33 por ciento corresponde a deuda vencida y el resto a planes que impulsamos permanentemente”, reconoció el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, durante su exposición en el Congreso Económico Argentino (ExpoEFI). Con la caída de la actividad económica, el desplome de las ventas, el aumento de costos por los tarifazos en la energía y combustibles y la suba en las tasas de interés, las pymes dejan de pagar los impuestos.



El director del ente recaudador aseguró que no se perseguirá al contribuyente que se atrase sino que será función “acompañarlos”. “No descartamos anunciar nuevos planes de pago porque es nuestra responsabilidad estar cerca del contribuyente”, agregó Cuccioli. También reconoció que hay menos puestos de trabajo, pero dijo que “no hay crisis de puestos de trabajo”.

Cuccioli dice que el objetivo es “acompañar” a las empresas que no pueden pagar. Sin embargo, en febrero el Ministerio de Hacienda de la Nación fijó un aumento en las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios y la ubicó en 1,2 y 1,5 veces, respectivamente, respecto de la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 días del Banco de la Nación, la cual se ubica actualmente en 48 por ciento anual para una colocación minorista.

Durante marzo los recursos tributarios alcanzaron los 327.869 millones de pesos, con un alza interanual de 37,3 por ciento, 16 puntos por debajo de las estimaciones conservadoras que estiman una inflación por encima de 53 por ciento en doce meses. El magro desempeño exhibido por los gravámenes vinculados al consumo interno y el mercado de trabajo fueron los que más cayeron en términos reales, apenas amortiguado por el aporte de las retenciones.

“Hay menos puestos de trabajo pero no hay una crisis de puestos de trabajo. El salario sufrió y la contrapartida es la recaudación”, fue el diagnóstico de Cuccioli. No obstante, insistió en que el “principal problema de evasión es el crédito de IVA, es decir, las facturas apócrifas” y que “el grueso de la evasión está en la cadena de valor”. Más allá de mostrarse acompañando a quien esté en problemas, aclaró que “esta semana vamos a sugerir a los contribuyentes que están en esta situación que solucionen la eventualidad de las irregularidades que detectamos”. “Si no, lo haremos nosotros”, amenazó.