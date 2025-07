La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no fue este sábado al acto de inauguración de la Exposición Rural y la interna en el Gobierno sumó un capítulo de máxima tensión. Desde el entorno de la vicepresidenta denunciaron que no fue invitada formalmente y que Protocolo de Presidencia no autorizó los ingresos para ella ni para su comitiva.

Fuentes cercanas a Villarruel indicaron que "una Vicepresidenta de la Nación no puede asistir individualmente a ningún lado" y que es el área de protocolo de Presidencia la que debe coordinar su ubicación y la de su equipo. La falta de esa coordinación fue interpretada como una prohibición de facto a su participación en el acto que encabezó Javier Milei.

En contraste, fuentes de la Rural dieron otra versión: aseguraron que no se le permitió el ingreso porque la comitiva de 10 personas que la acompañaba no quiso identificarse.

La polémica se intensificó con las duras declaraciones del diputado José Luis Espert, quien en la previa del acto sentenció que Villarruel "ya no forma parte del proyecto". En declaraciones televisivas, afirmó: "Está afuera porque no se comportó como correspondía. Es duro, pero es así".

La ausencia de la vicepresidenta en uno de los eventos políticos y económicos más importantes del año evidenció la creciente tensión y el enfrentamiento abierto entre los integrantes del binomio que ganó las elecciones de 2023.

En su discurso de este sábado, Milei le respondió a Villarruel sin mencionarla, como ya hizo en La Derecha Fest, por las críticas que le había hecho por sus viajes al exterior.

"Dicen que un gasto de 17 mil millones de dólares anuales puede ser financiado con un recorte de 30 millones en la SIDE, que ahora quiere desfinanciar pero hasta hace muy poquito querían manejar, cuando en realidad se necesitaría un recorte 570 veces más grande", lanzó en la Rural.

"Ni hablar de las críticas fiscalistas a nuestros viajes al exterior, que es innegable que han sido de provecho económicos para el país y que seguramente tendremos tremendas, pero tremendas noticias en el plano internacional, gracias a la enorme tarea que lleva a cabo nuestro canciller, Gerardo Werthein", agregó.

Y apuntó a su vice: "Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear o políticos, rosca".