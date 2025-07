Un tripulante del crucero Icon of the Seas apuñaló a una de sus colegas, y cuando intentó escapar, cayó al mar desde la borda de la embarcación y murió. La Policía Real de las Bahamas investiga el hecho, que se presume se originó por una disputa personal. Esperan los resultados de la autopsia del cuerpo del agresor para conocer la causa de la muerte. Además, subrayaron que no se sospecha participación de otros tripulantes o pasajeros en los hechos.

La tragedia fatal tuvo lugar el jueves pasado a bordo del famoso crucero de la naviera Royal Caribbean, cuando la embarcación regresaba a la ciudad estadounidense de Miami desde la isla San Salvador, tras un itinerario de siete noches en el Caribe oriental.

Las autoridades confirmaron que el atacante fue un hombre sudafricano de 35 años, y la víctima de la agresión, una compañera de 28 años, también de nacionalidad sudafricana.

De la información reunida por testigos y voceros del crucero se desprende que, alrededor de las 19:30 horas del jueves 24 de julio, el agresor atacó a la víctima con un arma blanca en la cubierta del Icon of the Seas. Posteriormente, el hombre huyó y se habría tirado al mar por la borda desde una sección elevada del barco.

La tripulación activó de inmediato el protocolo de emergencia, conocido por la frase clave “oscar oscar oscar”, para alertar sobre la caída de una persona al mar. Iniciaron la búsqueda y el personal de rescate salió con embarcaciones de apoyo para localizar al tripulante en el agua.

Los rescatistas lo hayaron con vida pero en un grave estado de salud. Tras asistirlo, intentaron reanimarlo con maniobras especiales, pero el hombre no sobrevivió. Por otra parte, la víctima femenina, con numerosas lesiones en la parte superior del cuerpo, recibió asistencia médica inmediata arriba de la embarcación y logró ser estabilizada. Un vocero de la Policía indicó a The Miami Herald que la mujer no corría riesgos de vida. Inmediatamente después, fue trasladada en helicóptero hasta un hospital en Miami.

El titular del Icon of the Seas destacó que sus equipos de seguridad y socorro actuaron inmediatamente, siguiendo los procedimientos estándar de la industria de cruceros. Indicó que se desplegaron embarcaciones de rescate y se activó una señal de alarma para reducir la velocidad del buque, con el fin de facilitar la operación de búsqueda y recuperación del individuo desaparecido.

En tanto, los voceros de la empresa Royal Caribbean informaron a la prensa que se trató de un “incidente entre dos miembros de la tripulación originado en una disputa personal”, pero aclaró que no podía divulgar más detalles sobre los nombres, cargos o motivos de los hechos mientras continúe abierta la investigación.

El barco, calificado como el más grande del mundo y con capacidad para más de 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, realizaba la ruta Miami–St. Thomas–Coco Cay–Bahamas–Miami al momento del incidente. La compañía reiteró su apoyo a las familias de los dos empleados y sostuvo que continuarán colaborando con autoridades para esclarecer lo sucedido. Tras el accidente, no se reportaron modificaciones al itinerario ni afectaciones para los viajeros, según indicaron diversos portavoces de la compañía.

El Icon of the Seas es reconocido como el crucero de mayor tamaño en el mundo. Sus características incluyen 20 cubiertas, ocho “barrios” temáticos, un parque acuático, más de 40 restaurantes y espacios de entretenimiento y cerca de 2.800 camarotes disponibles para viajeros, según la ficha técnica de la compañía.