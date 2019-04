Aunque su salida esté prevista para octubre de este año, ¡habemus ya portada definitiva de Sulwe!, libro para purretes de 4 a 8 años escrito por the one and only Lupita Nyong’o (1983): actriz keniana que descolló primeramente con 12 años de esclavitud, haciendo luego lo propio en los episodios 7 y 8 de La guerra de las galaxias, en Pantera Negra, en la recientísima Us de Jordan Peele. Pues, parece ser que LN se ha hecho suficiente rato en su apretada agenda (es también productora, miembro activo del movimiento #MeToo y embajadora de Wild Aid, contra el tráfico de marfil) para despuntar el vicio de la escritura. Escritura infantil, como se ha dicho, con un cuento bienhechor que se condice con el mensaje que Lupita constantemente intenta comunicar en interviús de todas las latitudes: contra el colorismo, contra la discriminación racial, en pos de la autoestima, de que por fin se entienda que la belleza viene en todos los formatos, talles, tonos.

En ese sentido, vale recordar cómo, tiempito atrás, la mujer cargó las tintas contra una publicación de moda de UK que tuvo el tupé de editar sus fotografías: le alisaron el cabello afro, le aclararon la tez sin más motivo que ajustarla a los -racistas, eurocéntricos- cánones beauty. Y cómo en cantidad de oportunidades Nyong’o relató que sufrió bullying de niña y adolescente por el color de su piel -le decían “mamba negra”-. No extraña, entonces, que para Sulwe -que significa “estrella” en luo, su lengua nativa- se haya inspirado en propias experiencias pasadas…

“Sulwe es una niña que tiene el color de piel de la medianoche, más oscuro que el resto de su familia, más oscuro que cualquier compañero del colegio. Ella solo quiere ser hermosa y brillante, como su hermana y su madre. Entonces, un viaje mágico en la noche estrellada abre sus ojos, y todo cambia”, es la sucinta sinopsis que comparte la editorial Simon & Schuster, que editará el material y ya toma pedidos. Al respecto, Lupita ha apuntado que se trata de “una historia para los más pequeños, pero en verdad no importa la edad: acaso sirva de inspiración para gente más grande, para que todos andemos confortablemente, alegremente en nuestros propio cuerpo”. Inspiradora, sin duda, y lo ya dicho: con portada definitoria: ilustrada por la talentosa Vashti Harrison, autora y dibujante con varios exitosísimos títulos en su haber (entre ellos, Little Leaders: Bold Women in Black History).