"Me hace doler el corazón cuando preguntan por mi papá y esto a mí me duele porque yo no lo pude conocer." Las palabras de Rosa Grilo, de 105 años, única sobreviviente de la masacre de Napalpí, se escucharon esta tarde en el Congreso de la Nación, donde la mujer fue homenajeada. Rosa, voz de la masacre de centenares de indígenes qom y mocovíes durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Álvear, también visitó el Instituto Patria, donde fue recibida por la ex presidenta Cristina Kirchner.

El homenaje en el Congreso fue impulsado por las diputadas chaqueñas Analía Rach Quiroga y Lucila Masín y la senadora María Inés Pilatti Vergara, todas del bloque FpV-PJ, mientras se espera que la justicia del Chaco abra una investigación sobre el hecho a casi cien años de la masacre, a pedido de la Fiscalía Federal de Resistencia, y con el testimonio clave de Rosa.

Grilo tenía 7 años cuando declaró por primera vez por la masacre llevada adelante por la Policía chaqueña en la "Reducción de indios Napalpí", creada durante el gobierno de Roque Sáenz Peña para explotar laboralmente a los pueblos originarias de la región. “Nos parecía importante homenajearla como una muestra de reparación histórica de lo que atravesaron y aún hoy siguen atravesando nuestras comunidades indígenas”, destacó la diputada Masín en el homenaje.

En 2008, la provincia de Chaco pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios.

"Es indispensable visibilizar el hecho ocultado durante tanto tiempo", señaló el historiador y representante de la Fundación Napalpí, Juan Chico, quien recordó el fallido pedido de investigación hecho por el diputado nacional Francisco Pérez Leirós en aquellos años.

Por su parte, la diputada Rach Quiroga destacó el "firme compromiso con la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de verdad y justicia" que comenzó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "El sueño de Rosa Grilo de conocer a Cristina Fernández de Kirchner se hizo realidad", dijo la legisladora en las redes sociales, donde difundió la foto del encuentro.