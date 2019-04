TEATRO

Edipo Rey

Alberto Ure creía que en los gestos y las palabras que pronunciamos persisten todos los gestos y las palabras que vimos y escuchamos: los de nuestros padres, nuestros abuelos mirados por éstos, el teatro que vimos. “El factor Ure” (como diría María Moreno) caldeó, desde los últimos años 60, parte de la sensibilidad de nuestro teatro nacional, sobre todo sus rincones más vociferantes, agitadores, radicales. Entre sus lecturas del teatro griego, dos obras de Sófocles subyugaban a Ure: Las traquinias y Edipo Rey. De la segunda, dejó una traducción y versión escrita con Elisa Carnelli. En un delicado e intenso ejercicio de diálogo y ventriloquia, Cristina Banegas y Esteban Bieda revisaron la traducción original, que se presentará con dirección de Banegas en el marco del Foco Ure del Teatro Cervantes. La música original en escena de Carmen Baliero. Con Raquel Ameri, Guillermo Angelelli, Liza Casullo, Carlos Defeo, Alberto Fernández de Rosa, Hernán Franco y otros.

Jueves a domingo, a las 20, en la sala María Guerrero del Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $280.

La conducta de los pájaros

¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte solo genera más preguntas. Con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. Litero, el intelectual, Luxemburgo y Ugarte, dos revolucionarios y caminantes, se reunirán para seguir pensando al mundo. Reestreno de la obra de Vicente Muleiro y Norman Briski, con música original de Fito Páez. Con Juan Washington Felice Astorga, Theo Machado Wald, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann.

Martes a las 20, en el Teatro Calibán, México 1428, PB 5. Entrada: $200.

MÚSICA

Ruby

Con su décimo disco en dos décadas de carrera, Macy Gray vuelve a demostrar cómo fue que se convirtió tan rápidamente en un clásico dentro de la escena musical internacional. Nacida en un pequeño pueblo de Ohio, Natalia MacIntyre tomó el nombre con el que se hizo famosa de una vecina. Había viajado a Los Angeles para estudiar guión hasta que alguien le pidió que escribiese una letra para un demo; cuando la cantante no apareció y ella ocupó su lugar fue que nació Macy Gray. El tema que la consagró, “I try”, resume sus mejores cualidades, esa mezcla perfecta entre la sensibilidad confesional de Billie Holiday y el poder de Tina Turner, o viceversa. Algo que se puede descubrir también en un tema como Cool world, la mejor carta de presentación de su nuevo disco, que llega después de un coqueteo con el jazz. En realidad, en el último tiempo la estrella discográfica de la Gray había ido apagándose, pero con Ruby demuestra que sigue en su mejor forma. Y la edición local a cargo de RP Music le hace todos los honores.

Blossom in swing

Tercer disco de la cantante local Ludmila Fernández, asentada cada vez más en su interpretación de los standards del jazz. Como explicó alguna vez, Fernández empezó a cantar en 1991 y al principio mezclaba blues, tango y rock nacional, hasta que revisando la discoteca de sus padres se topó con ciertas “madres” del género como Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, y entonces todo cambió. Sucesor de Now it's the time (2000) y Diverso (2008), este flamante disco está dedicado principalmente a clásicos de Cole Porter, Johnny Mercer y Charlie Parker, aunque se permite algún desvío hacia Jobim o incluso un tema propio. Pero el disfrute está en los arreglos de Rodrigo Agudelo, y la deliciosa interpretación de cuarteto integrado por Patricia Grinfeld en guitarra, Alejandro Kalinoski en piano, Damián Falcón en contrabajo y Bruno Varela en batería.

ONLINE

The Dirt

Producida por Netflix y con dirección del comediante y ex jackass Jeff Tremaine, esta biopic de la banda de glam metal Mötley Crüe es el antídoto perfecto para la solemnidad de Bohemian Rhapsody. A pesar de tratarse de una película oficial, apoyada por los miembros del “variopinto equipo” de músicos, y de contar con más de una escena dramática al uso, el delirio se hace carne en una buena parte del metraje. ¿O acaso hay muchas biografías oficiales de bandas que arranquen con una escena llena de excesos que incluya a una señorita en plena sesión de squirting? Drogas, sexo y rocanrol no es precisamente lo que falta en este retrato del ascenso y las múltiples caídas de Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars y Vince Neil con el trasfondo de unos años 80 empapados de whisky, cocaína y los más locos peinados del ambiente musical. La escena al borde una pileta con un Ozzy Osbourne empeñado en el consumo de las sustancias más asquerosas merece un lugar en algún digesto de la escatología cinematográfica.

You vs. Wild

La plataforma de la N roja insiste con las posibilidades de la interactividad: luego del capítulo especial de Black Mirror, Bandersnatch, con paradas del tipo “elige tu propia aventura” le sigue ahora esta serie semidocumental protagonizada por Bear Grylls, ex participante del reality El último superviviente, un hombre dispuesto a vivir (y sufrir) las más diversas aventuras a partir de las órdenes del control remoto del espectador. “Subir una montaña, cruzar un río, ir a la derecha o a la izquierda, comer o no un gusano. Cada decisión es tú decisión”, afirma el trailer de la serie. Habrá que ver si en el futuro el formato se transforma en moneda corriente o el truquito acaba devorándose a sí mismo.

CINE

Clásicos franceses en la Lugones

Se acaba el Bafici y, a partir de mañana, las distintas sedes volverán a su programación habitual. Es el caso de la Sala Lugones, que decidió continuar la fiesta con un programade grandes clásicos producidos en Francia. Los puristas de los formatos analógicos estarán más que satisfechos: todas las copias del ciclo serán exhibidas en 35 y 16mm. Mañana será el turno de abrir el juego con Sombras del paraíso (foto), el mega clásico de Marcel Carnéro dado durante la ocupación nazi y estrenado poco después del Día D, un retrato sobre el mundo del teatro a comienzos del siglo XIX que terminó transformándose en una parábola de la resistencia francesa. Serán también de la partida otros títulos inoxidables como Los cuatrocientos golpes, la ópera prima de François Truffaut, la obra maestra humanista de Jean Renoir, La gran ilusión, el acercamiento al melodrama de Alain Resnais en su proyecto de 1986, Meló, y la mejor biopic jamás filmada del gran pintor holandés, Van Gogh, de Maurice Pialat.

Hellboy

La máquina de hacer reboots no se detiene y ahora le llegó el turno a Hellboy, el personaje de historieta de la casa Dark Horse que ya tuvo sus dos primeras adaptaciones de la mano de Guillermo del Toro. La ausencia del director mexicano al tope de los créditos es la razón por la cual Ron Perlman no volvió a encarnar al cornudo antihéroe, que ahora es interpretado por el actor David Harbour bajo la dirección de Neil Marshall (El descenso). El énfasis en la calificación R que obtuvo el film en los Estados Unidos señala mayores dosis de violencia explícita en pantalla, algo que más de un fan de la historieta estaba esperando. Dadas así las cosas, este nuevo “muchacho del infierno” no será apto para niños.

TV

Game of Thrones

Llegó el momento esperado por los seguidores de la serie más popular del momento, una espera de casi dos años para que la octava y última temporada de GoT llegue finalmente a la pantalla de HBO. Eso es exactamente lo que ocurrirá esta noche, cuando el primero de los seis capítulos de cierre de la saga (por su duración extendida, algunos de ellos serán auténticos telefilms) comience a transmitirse en todo el mundo. ¿Logrará John Snow sobrevivir a las intensidades que se avecinan y dirigir con mano firme los Siete Reinos junto a Daenerys Targaryen? ¿Seguirá en carrera Tyrion Lannister o será derrotado por las circunstancias o una traición inesperada? Estas son apenas dos de las preguntas que los fans del “juego de tronos” vienen haciéndose desde hace meses, como si ese universo de fantasía y sus personajes fueran seres de carne y hueso. Los placeres del folletín por entregas del siglo XIX están vivitos y coleando, ahora en formato audiovisual.

Hoy y los próximos siete domingos a las 22, por HBO.

Poldark

Otra serie inglesa, cortesía de la prestigiosa BBC, comienza a emitirse en la pantalla de Film & Arts. Drama histórico con varias pizcas de aliento épico, la serie cuenta la historia de un tal Ross Poldark, soldado del Imperio Británico que es dado por muerto durante la salvaje guerra por la independencia de los Estados Unidos. Al regresar de incógnito a su tierra natal se entera de que su padre ha muerto, dejando detrás suyo un tendal de deudas, y su prometida ha decidido darle la mano a otro hombre. La serie está basada en varios de los doce libros del escritor Winston Graham sobre la familia Poldark, publicados entre los años 1945 y 2002.

Miércoles a las 23, por Film & Arts.