Más de un millón de entrerrianos concurrirán a las urnas para participar de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos a gobernador que competirán en las generales del 9 de junio. Con excepción del Partido Socialista, todos los espacios presentarán lista única, por lo que la elección funcionará como una gran encuesta provincial para medir las chances de los dos precandidatos principales: el actual gobernador y postulante del Frente Justicialista Creer, Gustavo Bordet, y el elegido del presidente Mauricio Macri, el diputado radical Atilio Benedetti. Sin una tercera fuerza local, la provincia se convierte así en un escenario de confrontación directa entre el peronismo (con presencia kirchnerista) y Cambiemos.

A diferencia de lo que ocurrió en los comicios provinciales celebrados hasta el momento en Neuquén, Chubut, San Juan y Río Negro, esta vez el oficialismo nacional se metió de lleno en la disputa por la Gobernación provincial y presentará la lista única "Cambiando Juntos", que fue negociada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y dirimió los roces entre los radicales y los representantes del PRO, además de sumar a otros espacios como el GEN, el Movimiento Social Entrerriano, el partido FE y Unión por la Libertad. La posibilidad de que Frigerio fuera candidato se barajó en un principio, pero rápidamente quedó descartada. En este contexto, el propio Macri buscó encabezar la campaña. "No queremos repetir la historia. No podemos volver a probar las mismas cosas de hace 80 años y que no funcionaron", dijo a principios de este mes, durante un recorrido por distintas obras que fueron, en realidad, financiadas al 100 por ciento con fondos provinciales. Su discurso, sin embargo, caló hondo en los representantes del sector agrícola en uno de los principales centros de producción y exportación sojera. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también salió a respaldar al precandidato y lo recibió en su despacho.

En caso de que la fórmula que conforman Benedetti y el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, se imponga hoy, el dirigente de la UCR cortará la mala racha que viene cosechando Cambiemos este año, hasta ahora derrotado por los oficialismos locales con amplia ventaja. Desde Casa Rosada prevén buenos resultados en base a las elecciones de 2017, cuando Entre Ríos aportó el mejor número para el macrismo y Benedetti obtuvo 53 por ciento de los votos como primer diputado nacional.

Por su parte, el gobernador Bordet irá acompañado en la boleta por la actual ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, representando una coalición de 11 partidos. La fórmula cristaliza el acuerdo alcanzado, principalmente, entre el PJ y Unidad Ciudadana, y que incluyó además al Frente Renovador y los espacios de los ex mandatarios locales Sergio Urribarri y Jorge Busti. En contraste con lo ocurrido en 2017, el espacio que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que entonces había competido con una lista propia en las primarias, en esta elección acordó encabezar la lista de diputados provinciales, que pondrá a la cabeza al ex intendente de Paraná y actual diputado nacional Julio Solanas, a expensas de la precandidatura a gobernador.

Además de definir los candidatos para las elecciones generales del 9 de junio, también se votarán los postulantes para ocupar los 34 escaños en la Cámara de Diputados local y los 17 en el Senado provincial, así como también intendentes, concejales y vocales de los distintos municipios, comunas y juntas de Gobierno.

El único espacio que presentará más de una lista será el Partido Socialista, que tendrá la Lista 50 A con la fórmula Carlos Barzola-Natalia Noacco y la Lista 50 B, con el binomio integrado por Néstor López y Santiago Reggiardo. En tanto, la Confederación Vecinalista de Entre estará representada por la fórmula de Lino Sapetti y Ernesto Figun, y el MST-Nueva Izquierda irá con Luis Meiners y Laura Naput. El Partido SER presentará a Tania Aceval y a Aron Cornejo Acevedo.