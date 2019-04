A pocas horas del regreso de Game of Thrones, internet es un hervidero de rumores y conjeturas. Todos hacen sus predicciones: ¿romperán su romance Jon y Daenerys cuando sepan que son familia? ¿Tachará Arya a Cersei de su lista? ¿Habrá finalmente un CleganeBowl entre los hermanos gigantes? Sin embargo, los fans acérrimos están más interesados en las teorías que se han ido desgranando desde el comienzo. Aquí se ofrece un repaso de las propuestas más populares en la red en la previa del estreno, esta noche a las 22 en HBO... y sus posibilidades.

Bran Stark es el Night King

Esta es la más grande, la que puede transformar todo lo que se cree sobre el universo GoT. La teoría asevera que Bran Stark, utilizando sus poderes como Three–Eyed Raven, viajará en el tiempo para intentar evitar la marcha del Ejército de los Muertos. Primero visitará a Aerys Targaryen –el Rey Loco–, que en el pico máximo de su demencia acumula fuego valyrio por todo King’s Landing. Quienes sostienen esta versión creen que será el mismo Bran el que involuntariamente lleve a Aerys a su ataque lunático susurrándole al oído “Quémenlos a todos”, la frase que, según Jaime Lannister, repetía una y otra vez (el “caso Hodor” demuestra los daños que pueden provocar los viajes en el tiempo de Bran). El fuego verde ilustraría que sabía lo que se necesitaba para derrotar a los White Walkers.

Según esta teoría –que, como varias de los fanáticos, conserva una lógica que se adecúa al relato–, luego Bran viaja aún más atrás para convertirse en Bran The Builder, la figura legendaria que construyó el Muro. Y otro gran salto temporal lo ubicaría intentando meterse dentro del Night King en el momento en el que los Children of the Forest lo están creando, para intentar evitar el desastre. ¿Plausible? Hay algunos elementos (como el Mad King y Bran The Builder) que encajan como un guante. Tiene sus inconsistencias, pero podría ser la última pieza en el rompecabezas y la gran revelación que algunos fans están esperando.

Rating: 8,5.

Tyrion es un Targaryen

Hay un elemento de reciclaje en esta teoría que sostiene que, como la madre de Tyrion murió en el parto igual que Lyanna Stark, hay algo misterioso en su genealogía. La información clave que citan sus partidarios va de lo más débil –el desagrado de Tywin por su hijo y el color casi platinado del pelo de Tyrion al comienzo– a lo más posible, particularmente el rumor de que Aerys tuvo “algo” con la esposa de Tywin, Joanna.

La teoría es poco convincente, aunque está ese pequeño detalle de los dragones. Tyrion pudo acercarse lo suficiente a ellos para liberarlos en la temporada 6; La costumbre Targaryen es que debe haber un jinete para cada criatura. Daenerys monta a Drogon, Jon presumiblemente montará a Rhaegal (llamado como su padre), lo que dejaría a Viserion sin un jinete Targaryen. El hecho de que Viserion es ahora un enorme zombie volador, de todos modos, deja bastante desarmada la teoría.

Rating: 3.

Daenerys será la Night Queen

Si hay algo confiable en lo que apoyarse de internet, tiene que ver con los estudios combinados del arcano de la Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Esta teoría se apoya en que El Príncipe Prometido –reencarnación de Azor Ahai, presentado como un mesías por los seguidores del Señor de la Luz– no es Jon Snow, como comúnmente se cree, sino Daenerys. La cuestión es que para volver a forjar a Lightbringer, la legendaria espada de Azor Ahai, el Príncipe Prometido debe matar a su amante. Jon, creyendo erróneamente ser Azor Ahai reencarnado, matará a Dany, convirtiéndola involuntariamente en la Night Queen.

Esto bien podría ser parte del plan de Martin para los dos volúmenes que faltan de A Song of Ice and Fire, pero no hay manera de que se pueda introducir y resolver un arco narrativo como éste en solo seis episodios.

Rating: 1,5.

Littlefinger fingió su muerte

La muerte de “Meñique” a manos de la eficiente asesina Arya Stark fue algo insatisfactoria. Fue precedida por el discurso “mirá lo que hace una persona e imaginá lo peor” de Littlefinger, un punto bajo en los guiones televisivos (¿por qué uno de los más astutos jugadores de la serie va a venderse revelando su propia lógica?) y el final de uno de los mejores personajes de la serie.

Justo antes de la muerte del ex proxeneta de King’s Landing, se lo vio entregándole una moneda a una mujer rubia. Quienes proponen esta teoría señalan que en realidad es uno de los Hombres sin Rostro –Littlefinger aludió desde el comienzo a esa orden, y en la temporada cuatro aseguró tener un tatarabuelo braavosi–, y la moneda es una de esas especiales de hierro que asegura la lealtad del pueblo de Braavos (“Valar morghulis”). Así, el Littlefinger al cual Arya corta la garganta sería en realidad un Hombre sin Rostro vistiendo una máscara de Petyr Baelish. Sería muy gratificante ver que el show no desperdició un villano tan atractivo, pero también requeriría muchas derivaciones. Y además: ¿valdría la pena traer a un personaje que no parece tener mucho impacto en a lucha contra los muertos?

Rating: 4.

Sam Tarly es el autor

Esta teoría sería un lindo detalle aunque sería una pista sobre cómo terminaría la guerra, ya que sugiere que Sam sobrevive. El mismo George R. R. Martin se comparó algunas veces con Sam, y eso podría ser por su tendencia a ser un ratón de biblioteca o una señal del trabajo de Sam como el hombre que escribe la historia de la Guerra de los Cinco Reyes y más allá.

La temporada pasada apuntó hacia la veracidad de esta teoría. En primer lugar, la Ciudadela en la que Sam estudia tiene en su biblioteca un gran móvil muy similar al de la secuencia de títulos de la serie, sugiriendo que ese lugar de estudios es la fuente del texto. Más aún: en una conversación con el archimaestre Ebrose, Sam arruga su nariz ante los aburridos títulos de sus historias de Westeros y propone cosas “más poéticas”. ¿Algo como A Song of Ice and Fire, quizás?

Martin ama El Señor de los Anillos, donde Bilbo es el autor del libro There and Back Again que cuenta la historia. Parece bastante posible que Sam sea visto, en los últimos momentos de la serie, escribiendo las palabras “A Game of Thrones” en una hoja de pergamino.

Rating: 8.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.