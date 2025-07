Para quienes ya cuentan los días desde el último descanso, la pregunta es inevitable: ¿cuándo es el próximo feriado? El octavo mes del año trae un feriado trasladable --pero que en esta oportunidad no se mueve en el calendario-- y un día no laborable con fines turísticos. Por lo tanto, la decisión de contar con un fin de semana largo quedará a criterio de cada empleador.

De a cuerdo al calendario oficial de feriados, elaborado por el Ministerio del Interior, el día no laborable llegará el viernes 15 de agosto, mientras que el domingo 17 de agosto --cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín-- será el día feriado.

Calendario de feriados 2025.





Según establece la Ley 27.399, el Gobierno nacional puede definir hasta tres feriados puente al año, siempre ubicados en lunes o viernes, para fomentar el turismo interno. Sin embargo, la gestión ultraderechista recortó el calendario de feriados y los reemplazó por días no laborables.

Ahora bien, conviene recordar la diferencia entre feriados nacionales y días no laborables. En los primeros, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, se cobra doble. En los segundos, queda a criterio del empleador otorgar el día libre o no, y si se trabaja, se paga jornada simple. Un detalle no menor para quienes organizan escapadas o aprovechan para hacer horas extra.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Después de agosto, el calendario de feriados todavía guarda varias fechas importantes:

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Domingo 12 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: día no laborable por el Día de la Soberanía.

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.



Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Así que, para quienes ya están planeando la próxima escapada, la respuesta es clara: el próximo fin de semana largo llegará en agosto.



