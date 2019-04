El viernes Ramiro Cayola Camacho circulaba por la zona de Retiro con la caja de Rappi en la espalda cuando un camión lo atropelló y lo mató en el acto. La Policía y la Asociación de Personal de Plataformas (APP) confirmaron la muerte del joven de 20 años, que circulaba en bicicleta, como la mayoría de los empleados precarizados de estas plataformas de entrega a domicilio como Glovo y Pedidos Ya. Para la conducción de APP lo ocurrido fue “una tragedia anunciada” porque las plataformas no se preocupan por la protección de sus trabajadores.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19, en el cruce de San Martín y la avenida Madero, cuando un camión Iveco atropelló al ciclista, que murió en el acto. El joven era oriundo de Quilmes y, según la autopsia, presentaba “politraumatismos con hemorragia interna y externa”.

El chofer fue detenido por efectivos de la Comisaría 1 de la Ciudad, que además procedieron a secuestrar el camión. La causa quedó en manos de la jueza Silvia Nora Ramond, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 37, y el hecho fue caratulado como “homicidio”.

Desde la APP confirmaron que Cayola Camacho trabajaba para Rappi y los testigos del choque que le costó la vida apuntaron que después del accidente aún sonaba el celular del joven con pedidos. Entre sus pertenencias se halló la tarjeta que la empresa provee a los repartidores para hacer pagos. En un principio los investigadores no quisieron asegurar que al momento del accidente estuviera realizando tareas para Rappi. Sin embargo, poco después desde la Policía surgió la versión de que el joven no estaba realizando repartos.

Desde la APP dijeron por su parte que ya venían “advirtiendo sobre esta tragedia anunciada” porque las plataformas “no se hacen cargo de la protección de sus trabajadores, que arriesgan su vida para ganarse un ingreso”. Las firmas de delivery acumulan denuncias por trabajo precarizado.

El accidente fatal coincidió con la batalla judicial que comenzó la última semana con el fallo de la Justicia porteña que ordenó al gobierno de Rodríguez Larreta prohibir el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta en la ciudad hasta que cumplan con el Código de Tránsito y Transporte.

El martes, el juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, falló que los repartidores de estas firmas no podrán volver a las calles hasta que no se garantice “que todos circulen utilizando casco”, que “la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda” del conductor, que posean “seguro de vida y accidentes” y “libreta sanitaria” y que los rodados “cuenten con señalización luminosa y refractaria”. Además, solicitó que se diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

La administración macrista ya anunció que apelará la medida.