Napoli le ganó como visitante a Chievo Verona por 3-1 y evitó que Juventus, que había caído por 2-1 con SPAL 2013 el sábado, se coronara campeón en esta fecha, la 32º del Calcio. Por su parte, para el conjunto amarillo (Ezequiel Schelotto y Mauro Burruchaga no fueron de la partida) la derrota significó la pérdida de la categoría, tras realizar una muy mala campaña donde ganó sólo un partido en 32 jornadas.

La victoria de Napoli, donde se destacó el defensor senegalés Kalidou Koulibaly al marcar un doblete, dejó al elenco sureño a 17 puntos del líder y alargó, por al menos una fecha, el suspenso en un Calcio que parece estar definido. En la próxima jornada, Juventus será local de Fiorentina el sábado, y Napoli hará lo propio para recibir a Atalanta el domingo.

En otro de los encuentros de ayer, Inter, con Mauro Icardi desde el inicio y Lautaro Martínez en el banco, se impuso por 3-1 a domicilio a Frosinone y mantuvo la diferencia de cinco puntos con Milan, que se ubica cuarto. Mientras tanto, Sampdoria se quedó con el clásico genovés al vencer como local a Genoa por 2-0. En el equipo perdedor jugaron el defensor ex Belgrano Cristian Romero y el mediocampista ex Argentinos Esteban Rolón. Además, Torino (Cristian Ansaldi) igualó 1-1 ante Cagliari como local; Fiorentina (Germán Pezzela y Giovanni Simeone) no pasó del 0-0 con Bologna (Rodrigo Palacio), al igual que Sassuolo y Parma.