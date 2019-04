La iniciativa de socios de constituir un fideicomiso con el fin de reunir dinero para refuerzos en Ñuls está a riesgo de frustrarse. La dirigencia no mostró mayor interés: no se asesoró con los abogados del club, lleva a las reuniones a directivos y empleados sin conocimientos jurídicos y contables para avanzar legalmente en la propuesta y por eso la próxima reunión será determinante. "Si la dirigencia no nos responde seriamente esto se cae", advirtió un referente opositor.

En Newell's, las agrupaciones opositoras con participación en la vida política del club llevaron una propuesta para reunir dólares que permitan al club traer refuerzos que eleven la jerarquía del plantel. Pero sin voluntad de los directivos, el fideicomiso naufragará.

En la primera reunión se presentó Cristian D'Amico y Juan José Concina, vicepresidente y secretario, respectivamente, quienes no mostraron conocimientos jurídicos y contables, y tampoco se asesoraron, para avanzar en la confección del proyecto.

La dirigencia presentó un modelo de fideicomiso que recibió 40 correcciones de parte de las agrupaciones opositoras. Es que lo que elevaron los directivos incluso omitió las reformas que tuvo años atrás el Código Civil.

En la segunda reunión, donde debían presentarse directivos y profesionales capacitados para ultimar los trazos gruesos del proyecto, el club envió a un colaborador de la tesorería y al tesorero Sebastián Orsini. Ninguno de los dos fue capaz de responder a las inquietudes de las agrupaciones opositoras. A la mesa de reunión se sumaron las agrupaciones colaterales del oficialismo, pero allí tampoco hubo un profesional que pueda participar de la elaboración jurídica del fideicomiso.

Esta semana la Comisión Directiva de Newell's se comprometió a convocar a una tercera reunión para responder así al proyecto que dejaron los socios opositores, y que reescribe por completo el sugerido por los directivos. Si en esta reunión el club no muestra interés y no lleva personal capacitado, la idea para reforzar al primer equipo con la ayuda de los hinchas no pasará de ser más que una buena intención.

"Hemos consultado a especialistas en fideicomisos, llevamos un proyecto concreto, viable y serio. La dirigencia quedó en responder. Todos deben entender que si le vamos a pedir plata a los hinchas tenemos que ser muy responsables y poner reglas bien claras para que sepan cómo y cuándo se les va a devolver el dinero. Acá no hay lugar para improvisaciones", enfatizó uno de los dirigentes opositores.