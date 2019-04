La cadena HBO aprovechó la altísima exposición que tuvo con Game Of Thrones para presentar el primer trailer de otra de sus apuestas fuertes. Antes del episodio de las 22, la cadena anunció el regreso de Big Little Lies con un clip en el que, como si no le faltara elenco, reveló a una jugadora de peso como Meryl Streep. La veterana estrella de Hollywood, ganadora de 3 Oscar y 9 Globos de Oro, se incorporará así al ilustre grupo de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y Shailene Woodley, actrices que fueron en buena medida la razón del éxito de la serie estrenada en febrero de 2017. Según lo anunciado, Streep encarnará a la madre de Perry (Alexander Skarsgård), el marido de Celeste (Kidman) asesinado en el final de la primera temporada y cuyo crimen las mujeres pretenden ocultar.

A pesar de que su elenco auguraba cierto rebote mediático, Big Little Lies resultó una sorpresa para HBO. Dirigida por Jean–Marc Valleé, responsable de El club de los desahuciados (que en 2014 se llevó el Oscar al Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto para Matthew McConaughey y Jared Leto) y Sharp Objects también para esa cadena, la producción se pensó como una miniserie de siete capítulos. Pero las excelentes críticas y 16 nominaciones al Emmy (de los cuales se llevó ocho), más cuatro Globos de Oro, llevaron a que en enero del año pasado se encargara una segunda temporada.