Después de realizar ayer en La Plata una marcha por los salarios de los docentes bonaerenses, el Suteba difundió que el gobierno bonaerense aceptó finalmente las cuatro condiciones que había exigido el sindicato para que haya acuerdo en las paritarias. El punto en cuestión era que no se descuenten los días de paro.

La gobernación de María Eugenia Vidal había aceptado hasta ahora sólo tres de los reclamos planteados: dejar sin efecto los sumarios contra maestros y directivos por reclamar cuestiones laborales y gremiales; homologar los 12 puntos del acuerdo paritario referido a Escuelas Seguras; y conformar una comisión de políticas socioeducativas.

De acuerdo con la información que dio a conocer Suteba, la gobernación comunicó por nota que, para cumplir con el ciclo lectivo, acepta que “las medidas de fuerza no impacten en la liquidación del sueldo docente, en tanto y en cuanto se garantice la recuperación de objetivos y contenidos pedagógicos para resguardar el aprendizaje de los/las estudiantes”.

Así, estarían dadas las condiciones para que se firme el acuerdo paritario, que implica aumentos salariales trimestrales en base al índice de inflación oficial, además de un 15,6 por ciento de incremento en cuotas para compensar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.

Ayer, los docentes bonaerenses se movilizaron en la capital provincial para reclamar por miles de maestros que no cobraron sus salarios. “A varios miles de compañeros no les depositaron los sueldos. Hicimos acciones distritales y una parte comenzó a cobrar el viernes, pero queda todavía una deuda importante”, denunció Silvia Almazán, secretaria adjunta del sindicato. Los manifestantes marcharon hasta la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Dirección de Cultura y Educación, porque es el área “responsable de la liquidación de los sueldos”. “Pedimos que se resuelva de modo urgente y les liquiden el sueldo a estos compañeros que no cobraron nada.”