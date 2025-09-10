"Milei es el cajero de la deshonra actual y futura de la soberanía argentina", afirmó Víctor Hugo Morales en su editorial de La Mañana por la 750, donde cuestionó con firmeza al gobierno y reveló datos sensibles sobre la deuda externa y las reservas del Tesoro. También lanzó fuertes críticas al Fondo Monetario Internacional.

El durísimo editorial de Víctor Hugo Morales

Ayer el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirmó que el pasado viernes 5 de septiembre, en la previa de las elecciones, el Tesoro se vio obligado a vender USD 285,0 millones para contener la presión sobre el dólar y evitar una devaluación. Desde el 11 de agosto, sus depósitos en divisa disminuyeron en USD 889,3 millones.

En este momento, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA suman apenas USD 1.136,5 millones, mientras que enfrenta compromisos por USD 1.265 millones hasta el 25 de octubre.

El margen de maniobra es cada vez más estrecho.

Sin embargo, la delincuencia internacional del FMI respaldó ayer a un gobierno desfalleciente. Le dio 20 mil millones para que los amigos del poder los embolsaran y los sacaran del país. Después le dio 2.000 millones más. Dejó pasar incumplimientos en las metas que ellos mismos impusieron.

Están robándose el país ante la mirada cómplice de la élite. Milei es el cajero de la deshonra actual y futura de la soberanía argentina.

El Fondo sabe con quién meterse, a quién le cobra más fácil. Pero sobre todo le importa que la consecuencia sea, una vez más, vender el Estado, vender al pueblo argentino. El 50 por ciento de los negocios del FMI es la Argentina. Era el 61 por ciento, pero el hundimiento de Ucrania modificó un poco los números.

Sin embargo, Ucrania —en guerra— no debe ni la quinta parte de Argentina. Solo son eso: ya son dueños de las tierras y de la reconstrucción del desastre que Estados Unidos propició. Por eso el FMI cuida a la derecha argentina. A Milei ahora como antes a Macri.

Se desinteresa de Libra, de la corrupción en ANDIS, se despoja del mínimo control moral de daños. Su negocio es comerse un país. Vale preguntarse hasta qué punto desprecian al país. Esa nación que cuando vota derecha, vota por el FMI, siempre por el FMI y por Washington como capital.

Hoy la mafia de Clarín celebra en tapa que el Fondo salió a proteger a Milei. Y que al mismo tiempo Milei es pan comido. Roca celebra el infame trato que se ofrecerá a los trabajadores en el país, y Magnetto que lo de Telefónica es un número más en sus cuentas.