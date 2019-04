Con el triunfo aún fresco de las PASO en su provincia, el gobernador Gustavo Bordet asegura que el ejemplo de Entre Ríos, donde todo el peronismo fue unido en un frente para imponerse por más de 20 puntos a Cambiemos, se puede ganar en las elecciones de octubre. Ante un grupo de periodistas, Bordet aseguró que su provincia suele anticipar el resultado de las presidenciales pero, precavido al fin y al cabo, dice que antes se debe resolver quién sintetizará este frente nacional que debe construirse. Eso sí, dijo que “si es fruto del consenso, apoyaré a Cristina” pero cree que también puede ser Sergio Massa y hasta Roberto Lavagna, su preferido.

–En mi provincia no fue fácil llegar al acuerdo pero lo logramos. La negociación fue dura pero además no fue sólo la unión de dirigentes políticos sino que tuvo un fuerte correlato en la práctica cuando todos salieron a la calle a respaldar la propuesta política que se había consensuado. Ahora, si se extrapola a nivel nacional se puede obtener un resultado parecido. Lo importante es construir un gran frente político opositor y yo estoy trabajando en esa línea desde el grupo de gobernadores que estamos en Alternativa Federal. En esa tarea no hay que excluir a nadie porque si comenzamos con miradas sesgadas y excluimos dirigentes, lo más probable es que vez de aglutinar terminemos divididos.

–¿Cristina Kirchner debe estar en ese frente?

–Yo entiendo que sí porque en Entre Ríos nos dio muy buen resultado. Ahora, si me preguntan quién sintetiza ese frente y bueno, es lo que hay que discutir en este tiempo. Tenemos que ver quién encarna este frente y es lo más difícil. Hoy, en este espacio, no hay candidatos formales lanzados y eso hace más fácil las negociaciones. Tenemos dos meses por delante y se puede resolver todo en 24 horas siempre y cuando haya negociaciones previas. Entonces, en estos días hay que buscar esos consensos y es lo que intento porque es preciso tener una alternativa a este modelo económico político y social que vive la Argentina.

–CFK habla del frente pero los que la excluyen son los de su espacio.

–Yo hablo con todos ellos y les digo que hay que tratar de encontrar puntos de coincidencias. Se podrá dirimir en una PASO o por separado. Lo que entiendo como prioritario es avanzar en la construcción de un nuevo modelo de país que no depende sólo del peronismo pero hay otros partidos como el socialismo de Santa Fe, sectores del radicalismo porque si seguimos este camino donde hay un modelo que prioriza los especulativo y financiero en detrimento de un modelo de producción, empleo y crecimiento, como promovemos nosotros, nos quedaremos fuera de la región.

–Estuvo con CFK para cerrar el acuerdo. ¿Cuáles fueron los términos?

–Acordamos trabajar en la construcción de un frente, con integración de lista. Así tan simple como esto. En lo nacional será otra negociación.

–¿Cree que es posible lograr una candidatura por consenso?

–Si hay consenso será mucho mejor. Lo cierto es que no hay que perder de vista el objetivo final que es construir otro modelo para la Argentina porque el actual fracasó. En San Juan se hizo y tuvo buenos resultados. Lo hicimos en mi provincia y tuvimos mejores resultados. Si hay algo que funciona debemos avanzar sobre eso y no sobre lo que sabemos que fracasa.

–Si este frente estuviera representado por CFK, usted apoyaría?

–Primero tenemos que ponernos de acuerdo pero antes que hacer un análisis sobre algo que no se sabe si ocurrirá prefiero trabajar sobre los hechos objetivos y concretos que tenemos y que es la posibilidad de ir al consenso o disputar en PASO pero siempre en busca de un modelo diferente de país.

–¿Si esos acuerdos estuvieran representados por Cristina no tendría problemas en respaldarla?

–Sí! si es fruto del consenso por supuesto que sí. Si es ella la apoyaré y si es Lavagna lo apoyaré o si es Massa estaremos con Massa. Más allá de los nombres lo que tenemos que tener en claro es que la alternativa que se construye no se agote en que se vaya Macri sino creo que debemos generar una esperanza de que se puede estar mejor de lo que estamos porque estamos peor que en 2015.

–En San Juan y Entre Ríos, Cristina bajó sus candidatos en pos de sostener a los que mejor medían: Sergio Uñac y usted. Entonces, ¿ella no puede decir que al ser la que más mide, ustedes deberían respaldarla?

–Nunca se habló de eso. Lo que se habló fue de construir un frente político. Pero además, construir un acuerdo político es a partir de una suma de voluntades y no imponer condiciones. Si yo encabezo la fórmula a gobernador tengo que ceder lugares en la lista de diputados y senadores. Por eso tenemos candidatos de Unidad Ciudadana, del Frente Renovador.

–En el gobierno dicen que la derrota en Entre Ríos no quiere decir que en octubre Macri pierda en la nacional.

–Todo es opinable. En 2015 ganamos por 2,8 puntos y ahora por 25. Porque en ese año el peronismo estaba dividido. Por lo tanto, si estamos todos juntos claramente el resultado será beneficioso. Por eso tenemos que coincidir en un frente.

–Pero pareciera que los que no quieren esa unidad son los de su espacio, Alternativa Federal.

–Yo hago el esfuerzo por la unidad. Hasta ahí llego.

–El gobierno nacional apuesta a que no haya unidad en el peronismo para poder ganar.

–En Entre Ríos nadie creía que íbamos a hacer un frente, lo hicimos y ganamos.

–¿Quién destrabó el acuerdo?

–(Ríe) Lo destrabamos con Cristina y con Massa. Cuando todos aceptamos e integramos la lista se cerró el acuerdo.