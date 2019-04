La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó ayer la recusación presentada por el fiscal Carlos Stornelli contra el juez Alejo Ramos Padilla. El fallo fue dividido, con dos magistrados --Alejandro Slokar y Guillermo Jacobucci-- señalando que no correspondía el recurso porque no es una sentencia equiparable a una sentencia definitiva. La otra magistrada, Angela Ledesma, sostuvo que igual debía escucharse a las partes. El primer dato de importancia es que se trata de un fallo emitido en Comodoro Py, es decir que se trata de una derrota de Stornelli en el edificio donde juega de local. El segundo dato es que los jueces aceptaron tratar el caso siendo que Stornelli está en rebeldía, lo que implica que está apartado del derecho y por lo tanto cortado todo "diálogo" judicial, como muchas veces sostuvo la Corte Suprema. "Quien desconoce a la justicia no puede recurrir a ella", es el principio que marcó hace décadas el máximo tribunal.

Para quienes conocen Comodoro Py, el fallo de la Sala II llama la atención porque los entendidos suelen decir que Slokar y Ledesma votan juntos y que Jacobucci, un juez más conservador, suele diferenciarse. Esta vez la mayoría fue distinta y se derrumbaron las sospechas de favoritismo.

En su voto, Slokar dijo que no correspondía tratar el recurso porque esa Sala siempre tuvo el criterio de rechazar lo que no equivale a una sentencia definitiva. Es decir, que por ser el máximo tribunal penal no debe dedicarse a resolver recusaciones o cuestiones de competencia que, como en este caso, ya fueron tratados por el juez y la Cámara de Mar del Plata. Pero, además, Slokar se metió brevemente en el contenido y sostuvo que no hay elementos ni fundamentos para considerar que Ramos Padilla no es neutral o que adelantó criterios, confirmando la opinión de la Cámara marplatense. En su momento, Stornelli basó su recusación en que el juez fue a la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso y explicó el contenido de la causa, volcando datos que ya estaban en sus resoluciones.

Jacobucci no opinó sobre la recusación en sí misma, pero estuvo de acuerdo con Slokar en que no correspondía tratar el recurso de queja, tal como lo votaron en los otros casos señalados por su compañero de sala. La voz discordante esta vez fue la de Ledesma quien sostuvo que debía escucharse a las partes, es decir que la Sala tendría que haber tratado la cuestión de fondo. Aunque no lo dice el texto, el criterio de Ledesma apunta más a preservar las garantías de los imputados, como en este caso de Stornelli. Pero la mayoría ya estaba conformada y el recurso fue rechazado.

La Cámara de Mar del Plata todavía tiene que resolver otra apelación de Stornelli y es la que tiene que ver con la competencia. Es sabido que el fiscal quiere llevar la causa a Comodoro Py. Allí juega de local y confía en ahogar o dilatar el expediente. El argumento es que buena parte de los delitos se cometieron en la Capital Federal por lo que correspondería que el caso se trate en el edificio de Retiro. El juez rechazó el criterio porque la asociación ilícita integrada por D'Alessio pidió la plata de la extorsión en Pinamar, pero cometió delitos en Buenos Aires, en Capital Federal, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay. Además, Ramos Padilla señaló que la jurisprudencia indica que se debe tener en cuenta quién es el juez que lleva la investigación más adelantada y en eso no hay dudas de que es el juez de Dolores. La Cámara marplatense resolvería la semana próxima.

Finalmente hay un punto clave que no adoptó todavía la Casación. Cuando Ramos Padilla declaró a Stornelli en rebeldía señaló que ese estado "corta el diálogo procesal" con el imputado. Y, por esa misma razón, el estado de rebeldía no es apelable, según señalan también todos los antecedentes. El abogado de Stornelli, Roberto Ribas, apeló este punto y Ramos Padilla no contestó porque está cortado el diálogo procesal. Sin embargo, en Casación todavía no tomaron en cuenta ese aspecto: la realidad es que Stornelli perdió todo derecho a sus apelaciones y recursos. Desde el punto de vista conceptual, el límite se lo puso el propio integrante de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En una entrevista con Edi Zunino dijo el viernes que "nosotros tenemos que dar el ejemplo. Por supuesto que nuestro deber es presentarnos ante el juez que sea, aunque no nos guste".