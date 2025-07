Los cinco sindicatos del sector aeronáutico realizaron una asamblea gremial en rechazo a las reformas laborales dispuestas por el Gobierno nacional a través del DNU 378/2025, y advirtieron sobre una eventual “catástrofe aérea” si no se revierten las medidas. Ocurrió este lunes en Aeroparque, sin interrupciones ni alteraciones en el cronograma de vuelos.

Si bien no hubo demoras significativas en el servicio, los pasajeros que viajaban por el receso invernal se encontraron con un operativo de seguridad reforzado. “Queremos que la población esté informada. No vamos a afectar los vuelos porque el turismo ya cayó un 50 por ciento. Pero esto va mucho más allá del salario: se está desmantelando el sistema de control aéreo”, afirmó Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

Roberto Fernández, de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) denunció: “La Argentina perdió el control sobre quién vuela, qué experiencia tienen los pilotos o qué preparación tienen los técnicos. Así, el país se convierte en un ‘boccato di cardinale’ para el narcotráfico".

La protesta fue impulsada de forma conjunta por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y ATE ANAC, el gremio que nuclea a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil.

Los sindicatos presentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertando sobre el impacto que puede tener la desregulación en la seguridad aérea y en los derechos laborales.

El conflicto se originó tras la publicación, a comienzos de junio, del DNU 378/2025, que deroga el decreto 877/2021 y modifica de forma sustancial las condiciones laborales del personal aeronáutico.

Entre los puntos más cuestionados figuran:

*La extensión del límite máximo de horas de vuelo: de 8 a 10 por día y de 800 a 1.000 al año.

*La reducción del descanso semanal obligatorio: de 36 a 30 horas.

*El recorte del régimen de licencias: se establece un máximo de 15 días de vacaciones corridos, sin posibilidad de acumulación como hasta ahora.

*El tiempo de traslado y espera previa ya no se considera jornada laboral.

*Para los gremios, estas medidas no solo representan un deterioro en las condiciones laborales, sino que también implican un riesgo directo para la seguridad operacional.

Tras la asamblea, los dirigentes sindicales brindaron una conferencia de prensa con fuertes críticas al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Más allá de las reformas normativas, también denuncian la pérdida del 70 por ciento del poder adquisitivo en Aerolíneas Argentinas y sueldos congelados desde agosto de 2024 para los controladores de vuelo nucleados en Atepsa. Además, ATE ANAC denunció más de 100 despidos en el organismo desde que comenzó la actual gestión.

Tanto APLA como Atepsa están actualmente alcanzados por conciliaciones obligatorias que les impiden realizar paros, aunque no les impiden acciones de visibilización como la del lunes.

Paola Barrita, dirigente de Atepsa, remarcó que la conciliación fue utilizada “de manera dilatoria” para evitar protestas durante las vacaciones de invierno: “Tenemos despidos desde abril y nos dictaron conciliación en mayo. Ya pasaron diez días y ni siquiera propusieron una audiencia. Si no hay respuesta en agosto, vamos a tomar medidas”, advirtió. La dirigenta recordó que el 15 de agosto vence el plazo máximo legal, incluida la eventual prórroga, y que esa fecha coincide con un fin de semana largo.

“Garantizar la paz social es responsabilidad del Gobierno, y eso se logra con diálogo, no con maniobras dilatorias”, remató el titular de ATE, sumándose a los cuestionamientos.

Pese a que la asamblea no afectó los vuelos, los gremios advirtieron que el conflicto sigue abierto. De no haber avances concretos en materia salarial, laboral y de regulación aérea, no descartan medidas más contundentes una vez superado el período de vacaciones de invierno.