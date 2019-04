Héctor Bidoglio no está convencido del rendimiento de Newell's, pero no se resigna y busca cambios, incluso a pesar de que el equipo viene de ganar en la ida ante Gimnasia y Esgrima. Y cuando Bidoglio duda es para darle lugar a los chicos de las inferiores. En defensa puede volver Juan Freytes y Luis Leal corre riesgo de perder la titularidad por el juvenil Francisco González.

Bidoglio hizo ayer más pruebas en el once titular y sacó por un rato del once principal a Leal para probar a González, quien ayer se reintegró a las prácticas junto a Freytes tras participar ambos de los entrenamientos en Buenos Aires con el juvenil Sub 20 que disputará el mes que viene el Mundial de la categoría en Polonia. Hoy en Bella Vista habrá un nuevo ensayo para definir si sigue Leal o debuta González. Mientras que en defensa puede aparecer Freytes por Leonel Ferroni en el lateral izquierdo.

Fabricio Fontanini está descartado por lesión y Cristian Insaurralde aún tiene posibilidades de ganarse un lugar entre los suplentes para el decisivo juego del domingo, donde Newell's buscará pasar a segunda fase de la Copa de la Superliga. "El equipo no está jugando bien, hay mucho por mejorar", asumió Bidoglio.

Aunque el técnico despejará recién mañana las dudas, el equipo para recibir a Gimnasia el domingo a las 15.30 sería con Aguerre; Nadalín, Paredes, Callegari, Ferroni o Freytes; Rivero, Cacciabue, Formica; Leal o González, Maxi Rodríguez y Alexis Rodríguez.