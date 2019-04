"Lo que está pasando con los Grl Power es fascinante", dice Sofía "Toti" Trucco por teléfono, en voz baja para no despertar a su hija Perla, de 11 meses. Fémina es una de las bandas que esta tarde agitará el Festival Grl Power, desde las 16, en el Galpón de la Música. "Es una re movida, porque se mueve mucho, muy bien, y convocan bandas de mujeres y no solo eso. Lo que pasa es la feria, los conversatorios, las charlas, todo... Mujeres con muchas ganas de expresarse", se entusiasma la integrante del trío que fusiona ritmos folklóricos con rap, R&B desde hace 15 años, con letras prefiguradoras y que hoy presentarán -además de algunos de sus temas más conocidos- los del nuevo disco "Perlas y Conchas". Sofía y Clara Trucco más Clara Miglioli integran este trío que se subirá hoy al escenario.

El Grl Power llega por primera vez en Rosario. A Fémina se suman la notable artista chilena Ana Tijoux, las nacionales Sara Hebe, Marilina Bertoldi y las locales Evelina Sanzo, Alto Guiso y Agua Viva. La fiesta feminista tendrá su feria y habrá espacios de talleres brindados por el equipo de Futurock que integran Julia Mengolini, Gabriela Borrelli Azzara, Barbi Recanati y Ofelia Fernández.

A eso se refiere "Toti" Trucco cuando habla de su fascinación con los Festivales Grl Power. El año pasado Fémina actuó en la edición de Córdoba y si bien este año no pudieron ir a la provincia mediterránea (donde actuó el grupo punk feminista ruso Pussy Riot), asegura que iría "siempre". "Amo el Grl Power, iría a todos, de hecho no fuimos a este de Córdoba porque no pudimos. Está muy bueno, primero porque se descentraliza la movida de Buenos Aires, de repente hay un super mega festival, tremendo, para el que viaja gente de todo el país hacia otras provincias, y que además es todo de mujeres. Eso también es bastante novedoso. No tan novedoso en un sentido, porque hace mucho que se vienen haciendo cosas solo de mujeres, pero sí en el sentido de que tengan tanta fuerza, que muevan tanto, está buenísimo", dice "Toti" Trucco.

"El disco Perlas & Conchas es distinto a los anteriores. Es más electrónico. Fue para nosotras una forma de volver al comienzo". Sofía Trucco.

Si bien estas propuestas se potenciaron tras la polémica de este verano con el productor José Palazzo, quien dijo en febrero pasado que "no hay mujeres con suficiente talento a la altura de Cosquín Rock", "Toti" cree que la potencia de las mujeres músicas excede una respuesta coyuntural. "Todo es una consecuencia de todo, cada paso es una consecuencia de pasos anteriores que diste. Algo sonó ahí, hubo un ruido al que muchas despertamos", concede sobre la bronca que generó lo dicho por Palazzo. "Pero no es sólo eso, porque tampoco le vamos a atribuir el éxito de las pibas, les pibes, que están organizando esto en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, solamente a una contestación".

Y sin embargo, subraya que llegar a los grandes festivales en Argentina siendo una banda de mujeres fue muy difícil. "Hace 15 años que venimos tocando en festivales super grosos de todo el mundo, donde tenemos una respuesta y acá en Argentina tocamos muy poco en festivales grandes. Recién ahora nos están llamando más. Es curioso eso, en nuestro propio país hemos sido convocadas pocas veces, y en horarios marginales", expresa.

Fémina llega al Festival de hoy con un disco flamante, llamado Perlas y Conchas, que en junio las llevará a girar por Europa. "Vamos con un nuevo formato. En realidad, con un híbrido. Vamos a hacer alguna que otra canción de las clásicas, porque como a Rosario fuimos una sola vez, vamos a ir con algunas de las canciones de siempre, que son las que además nos piden, pero casi todo va a ser formato nuevo", cuenta "Toti". "Es un momento de transición total, estamos probando todo, lo cual nos produce mucha emoción y nos motiva muchísimo, estamos en ese momento bisagra, de cambio, y lo que más nos gusta es probar con la gente, qué va, qué no va, qué funciona y ahí se va armando, y se va aceitando la cosa, sobre todo en este momento que cambiamos tanto", define sobre lo que se puede encontrar el público.

Como siempre, estarán las búsquedas de mujeres contemporáneas que supieron y saben contar sus potencias en las canciones. Y un sonido diferente. "El nuevo disco es distinto a los anteriores. Es más electrónico, tiene instrumentos eléctricos. Fue como una forma de volver al comienzo. La vida es un espiral, los ciclos, los procesos lo son. Y en este caso nuestro proceso creativo. Nosotras empezamos totalmente electrónicas, después decidimos pasar a los instrumentos acústicos y ahora retomamos un poco de eso, sin dejar lo que usamos siempre. De hecho, en el disco está el ronroco, está la guitarra acústica, está la flauta, están los instrumentos que utilizamos, hay muchos instrumentos de raíz, que mantienen un poco la esencia de lo que veníamos haciendo, pero con ánimo de buscar cosas nuevas. Siempre está esa curiosidad de buscar cosas nuevas. Quisimos salir de la zona de confort", relata "Toti".

"Conozco un montón de mujeres que vienen expresándose, ahora hay más visibilidad, hay más espacio, nos hemos generado los espacios". Sofía Trucco.

Fémina editó los discos Deshice de mí y Traspasa. Desde hace 15 años cantan temas que no eran los más comunes en la época, se podrían llamar prefigurativos. "Cada paso es la consecuencia de todo lo que ya hiciste, nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho porque lo sentimos, igual que muchas otras mujeres, sólo que desde antes tuvimos la posibilidad de pararnos arriba de un escenario y decirlo. Pero conozco un montón de mujeres que vienen expresándose. Ahora hay más visibilidad, nos hemos generado los espacios, nos hemos potenciado para generarlos. Antes no es que no estaban sino que costaba hacerse escuchar", dice "Toti" Trucco.

Para Fémina, el compromiso feminista fue un camino. "Lo fuimos adoptando con los años, no es que creamos algo diciendo vamos a decir esto, vamos a hablar del feminismo, vamos a ser la bandera de tal. Éramos dos pibas, creando y diciendo lo que nos pasaba. Con los años nos dimos cuenta de que cada vez se generaba mayor compromiso, porque teníamos la suerte de estar en un escenario", dice "Toti", que comenzó a hacer música con su amiga Clara Miglioli en San Martín de los Andes, donde crecieron. Después se sumó Clara Trucco, hermana de Sofía, y le dio la identidad musical y poética que tiene la banda.

¿Todo es suerte? Con 15 años de trayectoria, no. "Es un resultado de acontecimientos, soy súper consciente de nuestro trabajo, venimos hace mucho tiempo poniéndole mucha energía y mucho compromiso a nuestro arte. Pero no deja de ser un privilegio para mí estar arriba de un escenario frente a miles de personas diciendo algo. Entonces, me digo que lo voy a usar para algo piola, voy a aprovechar, voy a decir lo que yo pienso y me doy cuenta de que rebota en un montón de personas". Ese descubrimiento es lo más lindo para ella, cuando se queda charlando "después de un show" y le dicen cosas. "Ahí pasa algo".

Para "Toti" hay emoción al descubrir lo que un tema como Los Senos significa para otras. "Son letras que nosotras escribíamos cuando teníamos 20 años, componíamos cosas que no nos dábamos tanta cuenta de lo power que eran, porque era simplemente lo que nos pasaba. Y de repente, te pasa con Los Senos que vas a una marcha el 8m y hay pancartas que dicen Ser sin doler (un verso de la canción)... O sea, lloro, lloro..."