No es la primera vez que “el mercado” (la especulación financiera) le da la espalda a Mauricio Macri. El anuncio de este miércoles fue la jugada desesperada del Gobierno para cobrar impulso y llegar armado a las elecciones, pero su principal socio, el capital financiero, le dijo “no”. Igual había pasado cuando firmó el primer acuerdo con el FMI, que no sólo no detuvo la corrida cambiaria (de 23 pesos saltó a casi 30 en pocas semanas) sino que se llevó puesto a los funcionarios firmantes (Sturzenegger y Caputo). Cuando firmó el segundo acuerdo, con la promesa de que le adelantarían “todos los fondos necesarios para no caer en default”, no sólo cayó su imagen sino que el dólar pegó otro salto, a 38 pesos. Y son sólo los casos más recientes.