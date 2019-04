La senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará esta madrugada a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra allí por prescripción médica, y volverá al país en 10 días, según confirmaron fuentes del Instituto Patria. Tras notificar a los tribunales federales que investigan diversas causas en las que se investiga a las ex mandataria, Cristina Kirchner viajará mañana, a las 0:35, en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana, y volverá el 30 de este mes. A diferencia de la visita anterior, en la que se encontró con Raúl Castro, cerca de la ex mandataria adelantaron a Página/12 que no están previstas actividades políticas de la ex mandataria en ese país.

A pesar de que la líder de Unidad Ciudadana no tiene prohibida la salida del país, debe informar sus movimientos, y por eso la ex presidenta envió respectivas notas a la Justicia para poder realizar su segundo viaje a Cuba, trámite que se había complicado porque el fiscal de uno de los procesos a los que está sometida, Diego Luciani, se opuso a que se le permitiera viajar.

Luego de la postura contraria del fiscal, intervino el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que la juzgará a Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario detenido Lázaro Báez, y dio luz verde a la salida del país de la senadora nacional.

A pesar de la negativa de Luciani, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que no había motivos para negarle el permiso a viajar porque “siempre estuvo a derecho”, y el inicio del juicio oral en el que se encuentra procesada con pedido de prisión preventiva está previsto para el 21 de mayo.

Sin embargo, los jueces del TOF 2 también requirieron que la ex mandataria se presente ante el tribunal en el lapso de las 48 horas posteriores a su regreso a la Argentina.

En el mismo sentido, el Tribunal Oral Federal 8, que tiene el caso conocido como Hotesur, también dio el visto bueno el pasado miércoles para que la ex mandataria viaje al país caribeño.

Por otra parte, la justicia federal espera conocer los resultados de los análisis que hicieron dos peritos del Cuerpo Médico Forense sobre la historia clínica de Florencia Kirchner, quien desde hace casi un mes se encuentra en Cuba, aquejada por distintos problemas de salud. Según el parte médico elaborado hace un mes por el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ) cubano el "diagnóstico definitivo" de Florencia es "trastorno de estrés postraumático", asociado con otros cinco diagnósticos: "Síndrome purpúrico", "Polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida", "amenorrea", "bajo peso corporal" y "linfederma ligero de miembros inferiores de etiología no precisada". Los especialistas argentinos tendrán que dar su dictamen a mediados de la semana próxima ante el Tribunal Oral Federal 5.

Florencia Kirchner, de 25 años, está procesada en dos causas, Los Sauces y en Hotesur, junto a su madre y su hermano, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.