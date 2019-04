Con el reciente estreno de su última temporada, la fiebre por Game of Thrones sigue rompiendo termómetros a diestra y siniestra, y se agolpan las novedades alrededor del show: fotógrafos que rinden homenaje a los paisajes naturales donde se ha rodado (parte de) la serie, nuevos algoritmos que predicen futuras muertes de personajes, restaurantes con menús temáticos (doble queso, bacon y picante para la hamburguesa Dracarys), apenas algunos ejemplos que abundan online. Hay uno, sin embargo, que se corta solo por su saña peculiar: y es que, con el regreso de la tira sensación, regresó además uno de las propuestas más encantadoramente desalmadas que tiene para ofrecer internet. Se trata de Spoiled.io, servicio de mensajería que, a cambio de unas monedas, envía en forma anónima gruesos spoilers de Game of Thrones al teléfono que el cliente disponga, ni bien termina cada episodio. Porque la maldad no conoce fronteras, la jugarreta también puede hacerse con números internacionales. Y, a modo de ponzoñoso bonus track, promete Spoiled.io servicio adicional: enviar las respuestas de los pobres y desprevenidos remitentes, a quienes le han jodido la sorpresa de su amado programa. Efectivamente, más crueles que Ramsay Bolton, más aviesos que Cersei Lannister han resultado Ross Hettel, Hunter Lane y Joe Mainwaring, los creadores de esta maléfica fuerza global, que no viven en el averno: son residentes de Chicago, Estados Unidos, y ya habían implementado su web años atrás, pero la pusieron en pausa ni bien terminó la temporada 7. Ahora han vuelto a abrir sus puertas virtuales, con más bríos que nunca para arruinarle la vida a más de un exaltado fan.