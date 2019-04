Es una no tan curiosa consecuencia del incendio que devastó la catedral de Notre Dame: se dispararon las ventas online de Nuestra Señora de París --en algunas ediciones subtitulada o directamente retitulada como El jorobado de Notre Dame--, convirtiendo a Victor HUgo nuevamente en best seller. La historia publicada en 1831 por el autor francés, que cuenta -entre otras cosas- la historia de Quasimodo, es uno de muchos trabajos esenciales que toma su inspiración del edificio de ocho siglos de antigüedad. Tras el incendio del lunes pasado, el libro ocupó el primer lugar de los más vendidos por Amazon en Francia; en el fin de semana, seis ediciones diferentes aparecieron en el Top 10 del sitio de venta online, en el primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo y noveno lugar. La fiebre no por Víctor Hugo no se trasladó a la Argentina.



En Gran Bretaña, en tanto, la novela del autor francés se ubicó en el puesto 27 de los best sellers clásicos, y otra edición ocupó el puesto 33. En Estados Unidos, Nuestra señora de París apareció en el puesto número 20 de la lista de best sellers de "literatura europea", y otros títulos de Víctor Hugo, como sus novelas completas y Los Miserables, figuraron en el Top 50. Un repaso por diversos sitios de venta online de libros en la Argentina permite ver que la fiebre no se trasladó al país: en los libros más vendidos de la semana pasada no aparece Notre Dame, ni el Jorobado... ni, en rigor, ningún otro libro de Víctor Hugo.

En Nuestra Señora de París, el autor (fallecido precisamente en esa ciudad en 1883; sus restos se encuentran en el Panteón de París) describe a la catedral como "la madre de todas las iglesias... tiene la cabeza de una, las piernas de otra, las caderas de otra, algo de todas". El texto se convirtió en un libro clave de la literatura francesa, y sirvió como estímulo para su reconstrucción a mediados del siglo XIX. Más allá de las decenas de veces que se ve a la catedral en diferentes películas, el libro fue adaptado a la pantalla varias veces, incluyendo la exitosa versión animada de Disney en 1996.