"Frozen", se lee en un cuadro junto a una cadena de números y letras. No es el nombre de la famosa película. Es la notificación que indica que una billetera virtual vinculada con el escándalo $LIBRA fue finalmente congelada, como lo muestra un explorador de blockchain donde se pueden ver transacciones. La empresa Circle inmovilizó 57.654.370,74 USDC, una criptomoneda estable que equivale al mismo valor en dólares. El congelamiento de estos fondos había sido requerido por uno de los querellantes en la causa penal, Martín Romeo, con miras a determinar su destino y asegurar un posible futuro decomiso en caso de que se dé por acreditado que hubo delito. También el estudio Burwick Law, que representa a inversores en Estados Unidos por las pérdidas millonarias que generó la criptomoneda promocionada por Javier Milei, se atribuyó la medida en un tuit: "La demanda colectiva internacional por el token $LIBRA en Solana está avanzando en el distrito Sur de Nueva York".

Billeteras ligadas a $LIBRA

Por ahora, las wallets (billeteras) congeladas son dos y ambas están vinculadas a la creación de esta criptomoneda $LIBRA, cuya venta explotó con el famoso posteo en la red "X" del Presidente Milei, pero terminó desplomándose. Hay otras que tendrían el mismo destino, una de las cuales estaría directamente manejada por Hayden Davis, el empresario estadounidense que creó el token. Quien sea que tenga acceso a esas billeteras no podrá usar los fondos mientras la empresa Circle, que administra USDC, los mantenga bloqueados. La lógica es que en algún momento, a la larga, los transfiera a los tribunales argentinos como fondos incautados.

Romeo, un especialista en cripto que compró 2000 dólares en $LIBRA confiando en que lo publicitaba Milei, pero los perdió, había pedido esta medida a la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Esta magistrada fue desplazada del expediente, pero había llegado a emitir el exhorto. La investigación quedó en Comodoro Py, a cargo del juzgado de María Servini y el fiscal Eduardo Taiano quienes mandaron el pedido a Estados Unidos a mediados de abril. El congelamiento no aparece todavía reflejado en la causa, pero varios programadores y especialistas en criptomonedas y blockchain, publicaron la novedad en sus redes sociales.

El monto afectado parece tener cierta lógica: Davis dijo después que estallara el escándalo que él tenía 100 millones de dólares producto de las operaciones con $LIBRA, y que aguardaba instrucciones (del gobierno argentino) para saber qué hacer. Según los cálculos de algunas consultoras, los millones de ganancias para unas pocas billeteras habrían sido bastante más, unos 210. Los más de 57 millones bloqueados ahora son en USDC, que es el activo que administra Circle. El otro token estable es Sol, pero depende de otra plataforma, Solana, y por ahora no está congelado. El empresario Davis dio algunas entrevistas en los días posteriores al criptogate, pero luego se llamó a silencio, igual que Milei. Parece haber un pacto entre ambas partes.

Mientras tanto, se siguen realizando en la investigación algunas medidas patrimoniales sobre los imputados: las más abarcativas (sobre cuentas, operaciones y bienes) sobre Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los criptobros amigos del presidente que fueron el nexo con Davis y que organizaron el llamado Tech Forum, un encuentro en el Hotel Libertador en octubre del año pasado para cocinar negocios vinculados con criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial. También sobre Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que habría tenido un papel relevante en los acuerdos o negociaciones con Davis. Sobre Milei y su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, la jueza pidió información respecto de sus cuentas bancarias. Para el resto levantó también el secreto bursátil.

En el caso de Novelli, como reveló Página/12, su madre y su hermana sacaron el contenido de sus dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez el primer día hábil después del lanzamiento de $LIBRA. Estaban autorizadas a entrar desde el día que contrató esas cajas, el 4 de febrero último, es decir, diez días antes del tuit del Presidente, sin el cual la maniobra de rug pull, que llevó a más de 40.000 ahorristas a perder miles de dólares, no hubiera sucedido. Una pregunta clave que aún no tiene respuesta en el expediente es de dónde sacó el mandatario el contrato para comprar el token que compartió. Él dice que era público, pero no lo era. En todo caso había unos pocos que tenían esa información.

Un testimonio clave

Este martes declaró como testigo Maximiliano Firtman, programador y periodista, que cuando se anunció el Tech Forum advirtió en la red "X" que quienes convocaban habían estado vinculados a estafas cripto. Desde un comienzo puso un signo de pregunta sobre el evento en cuestión donde, explicó, especialistas ligados al mundo cripto le decían también que quienes aparecían como oradores tenían "proyectos falopa", sin ningún sustento. Las empresas como Microsoft y Google aparecieron como parte del evento recién cuando se anunció que el cierre estaría a cargo de Milei.

En un momento de la declaración en la fiscalía le preguntaron si algún funcionario o alguien vinculado al gobierno se había comunicado con él a raíz de sus observaciones y contó que, en efecto, lo llamó Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente y presidente del Consejo Nuclear argentino, con pasada en pasado en JP Morgan y Goldman Sachs y devenido economista con ascendencia sobre Milei. Según relató Firtman fue una comunicación breve y acelerada, en buenos términos, a poco de comenzar el Tech Forum, en la que le dijo que Milei había leído sus tuits y le pidió que lo llamara. La consulta era por qué decía que eran estafadores.

Le ofreció información ya publicada y le mandó un informe propio con una serie de links, también todos publicados. Uno de los elementos que había mostrado Firtman era un posteo del propio Milei donde recomendaba Vulcano, una criptomoneda vinculada a un juego "Vulcano Game" que derivó en denuncias de fraude conocidas en el universo cripto. "No te debo un café, te debo un trago", le dijo Reidel. Firtman pensó que tal vez suspendían la participación de Milei, pero eso no sucedió. El Presidente fue, y habló poco de criptomonedas y blockchain, lanzó --en cambio-- diatribas contra el aborto y el fallecido ministro Ginés González García mientras Davis, su padre y hermano aplaudían probablemente sin saber bien qué. Reidel, que figuraba como orador, se bajó. ¿Lo citarán a declarar como testigo dado que él estaba al tanto de las advertencias?

Le preguntaron a Firtman si creía que quienes compraban $LIBRA podrían no saber cómo iba a terminar todo. Contestó que eso es como preguntarle a alguien que votó a determinado candidato si sabía que no iba a cumplir sus promesas de campaña. Señaló que es evidente que las personas que confían en Milei, confiaron en su publicación. No le preguntaron sobre el origen del contrato que publicó Milei, pero él afirmó que ya era público, como le había dicho a este diario. El abogado de Novelli y Terrones se puso algo nervioso, seguramente porque mostró que el segundo había borrado los videos sobre Vulcano después del 17 de febrero último. El enfoque de los abogados defensores es que $LIBRA fue un negocio que salió mal. Y que en otros casos donde hubo gente se quejó por fraudes como $Vulc o Coinx, se trata de personas enojadas porque les había ido mal en un negocio de alto riesgo (como la teoría de la ruleta de Milei).

La participación de una ONG

La Cámara Federal le rechazó al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica la posibilidad de ser querellantes en la causa, más allá de que plantearon la posible existencia de delitos que afectarían a la sociedad. De todos modos, señaló que podrían "participar en el proceso", por lo que se presentaron ante el juzgado de Servini y pidieron "acceso a las actuaciones" para proponer medidas de prueba para esclarecer los hechos.