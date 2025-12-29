Omitir para ir al contenido principal
Economía
Los trabajadores denuncian paritaria a la baja
Ruidazo en la puerta del INDEC
29 de diciembre de 2025 - 20:24
Dura crítica del exministro de Trabajo
Carlos Tomada: “La reforma laboral cada día se parece más a la Ley Banelco”
Opinión
China se plantó
Por
Atilio A. Boron
Promesa de partidazo este martes
Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal
El objetivo, enviar una advertencia a las "fuerzas separatistas" de la isla
El ejército de China despliega maniobras militares en Taiwán
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas
El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos
Por
Axel Schwarzfeld
El País
Nuevo parte médico
Cristina Kirchner presenta una “lenta recuperación” y seguirá internada
Pocas leyes, muchos vetos
Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año
Un freno a la política represiva
La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich
Declaraciones a The Telegraph
Milei sobre Malvinas: un reclamo de soberanía a medias
Economía
Los trabajadores denuncian paritaria a la baja
Ruidazo en la puerta del INDEC
En busca de divisas
Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025
Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei
Los datos oficiales, muy lejos de la realidad
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
Ya son tres víctimas en lo que va del año
Hantavirus en Santa Fe: confirmaron la muerte de una mujer de 40 años
Falleció a los 94 años
Murió Cecilia Giménez, autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja
Reclaman el pago del aguinaldo
Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA
Temperaturas peligrosas
Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo
Deportes
Promesa de partidazo este martes
Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal
El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025
Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino
Por
Pablo Amalfitano
En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido
Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos
La Selección tiene una duda central
Por
Daniel Guiñazú