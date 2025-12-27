Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

El Departamento de Justicia recibió cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta, que están siendo revisados para ser publicados.

Axel Schwarzfeld
Por Axel Schwarzfeld
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión
s Epstein junto a tres mujeres en una de las habitaciones de su mansión (Oversight Dems, EFE -/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Cash

Suma Cero

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

Exclusivo para

Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

US President Donald Trump participates in calls to US service members, on Christmas Eve, from the Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, December 24, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Opinión

La madre de las batallas: Estados Unidos contra China

Por Jorge Elbaum
Desalojo Indoamericano

Cuando Mauricio Macri gobernaba CABA

Se reabre la investigación por la represión en el Indoamericano

Luna, basura espacial

Se prevén 400 misiones lunares y científicos alertan que crecerá la contaminación

La Luna podría convertirse en un cementerio de satélites y naves

Por Pablo Esteban

El País

Eduardo Kalinec

La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor

“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”

Por Luciana Bertoia
Javier Milei

Lo calificó como “un hito”

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

Milei Trump Caputo

2025: Un león de papel en un mundo brutal

Por OPEIR (*)

Reclamó mayor asignación de recursos nacionales para infraestructura vial

Pullaro mandó a votar a favor del Presupuesto pero se muestra crítico

Economía

Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

Sociedad

Cómo estará el clima para fin de año

Alerta por calor extremo en Buenos Aires: la sensación térmica rozó los 38 grados

FOTO REDES SOCIALES chaco resistencia hospital pediátrico

Quedó bajo la custodia de su abuela

Chaco: una beba un año consumió cocaína y tuvo que ser internada

asesinato de Gabriel Gonzalez

Es un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A

Pasaron a disponibilidad a un policía por el crimen en la Villa 20

Se grabó para subirlo a las redes sociales

Cañuelas: desafectan a un policía que disparó al aire durante los festejos de Navidad

Deportes

Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

FOTO GENTILEZA LA CAPITAL seleccion brasil suecias reinaldo

La historia del delantero perseguido por la dictadura y disculpado por el gobierno de Lula

Reinaldo, el goleador del puño cerrado y el Black Power

Por Gustavo Veiga
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo hector scotta

Se cumple medio siglo del récord histórico del delantero santafesino

“Y al que no le gusta Scotta...” A 50 años de aquellos 60 goles en San Lorenzo

Por Daniel Guiñazú
Alexis Cuello

El delantero de San Lorenzo despierta interés

Mercado de pases: Alexis Cuello, el más buscado