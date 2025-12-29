La AFA respondió a las acusaciones por su vínculo con TourProdEnter

Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero

AME7037. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 09/12/2025.- Fotografía que muestra la fachada de las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este martes, en Buenos Aires (Argentina). La Justicia argentina ordenó el registro a las instalaciones de la AFA y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

(EFE -/EFE)