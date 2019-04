Sin sorpresas y algo de suspenso

La elección de decanos en las facultades de Psicología y Arquitectura de la UNR, que en la previa aparecían con finales abiertos, no alcanzaron el quórum, aunque tuvieron desenlaces diferentes. En Psicología decidieron avanzar con la sesión especial y votar la reelección de Raúl Gómez Alonso, sin esperar las 48 horas que dispone el estatuto de la Universidad, lo que generó una fuerte reacción del espacio opositor que impugnará el acto. Con una situación idéntica, en Arquitectura sí plantearon una nueva convocatoria del Consejo Directivo para mañana y definir la continuidad o no del actual decano, Adolfo del Río. En el resto de las facultades no hubo demasiadas sorpresas, aunque destaca el triunfo de la fórmula Jorge Molina y Daniel Lerman en la facultad de Ciencias Médicas, candidatos apoyados por la izquierda. Con la elección de decanos consumada, después de las votaciones en los cuatro claustros, se larga la carrera para definir la conducción de la UNR para los próximos cuatro años. La elección se realizará el próximo 21 de mayo, día en que sesionará la Asamblea Universitaria. Allí están anotados el actual rector, Héctor Floriani, el trío de decanos oficialistas cuyo referente es Franco Bartolacci, y la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué.

El complejo entramado de alianzas en la UNR desencadenó ayer un hecho que tiene pocos antecedentes, a partir de lo que sucedido en la elección de decanos en las facultades de Arquitectura y Psicología en las que no alcanzaron el quórum para la asunción de los nuevos consejeros que luego tienen que proceder para elegir a las autoridades. Mientras en Arquitectura convocaron mañana a una nueva reunión, en Psicología no esperaron y votaron la reelección de Gómez Alonso y a Verónica Miniccino como vice decana.

"No es democrático sesionar con la mitad del Consejo Directivo, desconociendo el reglamento de nuestra facultad donde expresamente dice que se debe convocar dentro de 48 horas", señalaron desde la Cátedra Libre Oscar Masotta, quienes llevan como candidatas a Soledad Cottone y Mirta Spedale. "Estos mismos espacios, el Alde PCR y el socialismo, que hoy pretenden gobernar nuestra facultad a partir de un acto ilegítimo y antidemocrático, no dieron quórum en Arquitectura, apenas a dos cuadras de la nuestra. Nuevamente nuestra casa de estudios se encuentra en situación de irregularidad, marca registrada de esta gestión. Esperamos que se convoque, legal y administrativamente, a un próximo encuentro para poder visualizar en él lo que viene sucediendo hace años", agregaron.

Cottone adelantó que van a realizar una presentación ante las autoridades de la Universidad para impugnar el acto. "Una institución que respete la legalidad lo que hace es volver a llamar porque el no dar quorum está dentro de las posibilidades democráticas, es una situación de mucha irregularidad la decisión de seguir con el acto eleccionario sin tener el quorum, y en el tercer llamado terminan eligiendo al decano con nueve votos", indicó la candidata opositora.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Política fue uno de los primeros en sesionar ayer. Con 15 votos a favor, consagraron a Gustavo Marini como decano y a Cintia Pinillos como vicedecana, quienes reemplazarán a Franco Bartolacci y a Héctor Molina. En Ciencias Agrarias el Consejo Directivo consagró decano a Roberto López y vicedecana a Griselda Muñoz. López reemplazará a Guillermo Montero, quien podría ser el acompañante de Bartolacci en la continuidad de la alianza oficialista entre radicales y kirchneristas que gobiernan la UNR desde el 2007.

Tampoco hubo sorpresas en Humanidades, donde Alejandro Vila será el nuevo decano reemplazando a José Goity, otro de los nombres fuertes del oficialismo. En Derecho, Hernán Botta sucederá a Marcelo Vedrovnik garantizando la continuidad del oficialismo. Lo mismo ocurrió en Veterinarias, cuyo Consejo Directivo consagró como decano a Mariano Gárate y a Danilo Renzi vice decano.

Los candidatos del socialismo retuvieron las conducciones en Ciencias Bioquímicas e Ingeniería. Andrés Sciara, actual titular del Acuario, reemplazará a Esteban Serra, mientras que Graciela Utges sucederá a María Teresa Garibay. En Ciencias Económicas, la decana Adriana Racca consiguió la reelección al obtener 14 votos a favor, mientras que Oscar Martín será el vicedecano de una fórmula que afianza la misma línea de gestión, referenciada en el diputado provincial Rubén Giustiniani. Por su parte, Darío Masía fue reelectó en Odontología.