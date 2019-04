La periodista Candelaria De la Sota reclamó por Twitter al presidente Mauricio Macri que siente posición tras el exabrupto de Elisa Carrio contra su padre fallecido. “Espero que le pida a su socia política que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos”, escribió la hija de José Manuel De la Sota en Twitter.

Pocas horas antes, Carrió había dicho en un acto de campaña en Cruz de Eje, junto con Mario Negri, candidato de Cambiemos en Córdoba, que “gracias a Dios murió De la Sota” y que “lo que debemos plantearnos es quién maneja la droga a partir de ahora en Córdoba”. Sus palabras de celebración de la muerte del ex mandatario provincial generaron un amplio repudio. Incluso, el apellido De la Sota se convirtió en TT en Twitter.

De la Sota, elegido tres veces gobernador de su provincia, perdió la vida a los 68 años el pasado 15 de septiembre cuando el auto que manejaba en la Ruta Nacional 36 se incrustó contra un camión. Contra las palabras de Carrió también se pronunció otra hija del ex gobernador, Natalia, candidata a legisladora por el peronismo.

La diputada de la Coalición Cívica ensayó una defensa en la red social ante la indignación que generaron sus dichos. “La palabras sólo pueden ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras”. Dice que no ofendió pero, por si acaso, se disculpa.

En esa línea se pronunció la Coalición Cívica de Córdoba en un comunicado. "Bajo ningún concepto el sentido de su frase fue expresar felicidad o alegría por la muerte" de De la Sota., "sino que estaba enmarcada en una crítica política a su falta de combate al narcotráfico durante sus tres mandatos" como gobernador, asegura el texto difundido.

Mientras, se suceden las declaraciones de repudio en Twitter.

