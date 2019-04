El Ministerio de Educación decidió ayer otorgar la licencia por maternidad, de tres meses, a la madre no gestante de un bebé a punto de nacer en un matrimonio igualitario. Preocupada por la imposibilidad de contar con ese derecho, la docente, que se llama Daniela, se acercó a Amsafé Rosario. Después de varias gestiones gremiales con la delegada del Ministerio en la región VI, Daiana Gallo Ambrosis, ayer supieron que la trabajadora podrá contar con su derecho. La esposa de Daniela estaba ayer a punto de parir.

"Daniela nos vino a plantear que ella está casada y su compañera estaba embarazada de ocho meses, y era su necesidad de contar con la licencia. Enviamos una primera nota al Ministerio, nos pusimos en contacto con Daiana Gallo, ella nos contestó que acordaba, pero hay una serie de vericuetos que atender, por eso seguimos transitándolo, presentamos un pronto despacho con las abogadas del sindicato y seguimos el tema", rememoró Claudia Semino, secretaria de Género de Amsafé Rosario, quien tomó el tema junto a su par de Derechos Humanos, Daniela Vergara y la responsable de Asuntos Sociales, Paula Nardini.

"Es un primer paso, creemos que vamos a tener que ir avanzando para que esto sea norma, no un caso a caso". Claudia Semino.

Como el tiempo apremiaba, y la preocupación de Daniela iba en aumento porque el embarazo estaba a término, ayer se comunicaron con el Ministerio de Educación. "Nos pusimos en contacto porque los plazos se acortan. Nos parecía fundante que Daniela pudiera gozar de su derecho. El bebé está por nacer. Me informó Daiana que le daban esta licencia por tres meses, lo que no me pudo decir es el artículo por el cual se lo dan. Este es un primer paso, consideramos que vamos a tener que ir avanzando para que esto sea norma, de manera que no tengamos que intervenir caso por caso", expresó Semino, quien de todos modos valoró que "es el puntapié que estamos dando para encontrar una solución".

Cuando se enteró de la resolución, Daniela se emocionó. "Está muy conmovida porque era toda una preocupación para ella ver cómo resolvía esta situación. Todavía no sabemos qué tipo de licencia se pide, eso es algo para contemplar, pero en este caso, poder aliviar a las compañeras con esto, es un golazo, nosotras estamos muy contentas. En estos momentos en los que estamos protegiéndonos de derechos que vienen a sacarnos, nos pone muy felices poder garantizar algo que corresponde".

La dirigente sindical recordó que Amsafé Rosario tiene en sus pliegos de reivindicaciones la extensión de la licencia opr parentalidad, "que puede resolver las situaciones que se plantean con estas nuevas formas de relacionarnos, donde es la pareja formada sea como fuera quien decide quién se toma la licencia. Que no quede por sentado que es la mujer" y resumió que el pedido gremial es la "extensión de licencia por seis meses, de la forma que la pareja lo resuelva".

"Sabemos que en la legislación actual existen muchos huecos no contemplados aún a pesar de los 12 años transcurridos, que provocan un vacío legal y en definitiva la no contemplación automática de derechos. Éste era uno de ellos", expresó por su parte Vergara, quien participó de las gestiones, y recordó que "la Educación Sexual y la perspectiva de género son fundamentales".