Aunque todavía no confirmó su candidatura presidencial, ayer Cristina Kirchner dio un indicio contundente: a través de las redes sociales anunció que el viernes aparecerá un libro escrito por ella con el título Sinceramente, sobre el que aclaró que no se trata de un relato “autobiográfico, ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos”. “Es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”, añadió Cristina Kirchner, que hará la presentación el próximo jueves 9 de mayo en la Feria del Libro. Entre los adelantos hay textuales jugosos como cuando define al presidente Mauricio Macri con la palabra “caos” y como un “carancho del sistema financiero” o como cuando, en tono autocrítico, reconoce que la firma del Memorándum con Irán fue “una verdadera ingenuidad de nuestra parte”.

Como contrapartida de una tapa muy austera en la que sólo se lee “Sinceramente” manuscrito y el nombre de la ex presidenta, en la contratapa se despacha con un texto fuerte: “Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente”, sostiene la ex presidenta. Agrega: “Hoy que el país está en completo retroceso político, económico, social y cultural espero que al leer estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios. Estoy convencida de que es el único camino para volver a tener sueños, una vida mejor y un país que nos cobije a todos y todas”.

La ex presidenta se encuentra actualmente en Cuba a donde viajó en la madrugada del sábado pasado para acompañar a su hija Florencia, que se está tratando de sus problemas de salud. Unas horas antes había fallecido su madre Ofelia, que desde hacía tiempo permanecía internada. El anuncio del lanzamiento fue una verdadera sorpresa para el mundillo político, dado que su preparación se había mantenido bajo un estricto secreto. “Llega el libro más inesperado del año”, se jactó en la gacetilla presentación la editorial Sudamericana, uno de los nombres con los que trabaja el grupo editorial Penguin Random House.

Según contaron en la editorial, fue la ex presidenta quien acercó la propuesta hace poco más de un año, ya con una idea del texto y el título que llevaría. A diferencia de lo que sucede habitualmente con los políticos, no trabajó aquí ningún ghost writer sino que fue la propia Cristina Kirchner quien se encargó de la escritura. El resultado es un libro bastante extenso: 600 páginas.

La primera edición será de 60 mil ejemplares, que se distribuirán en tres tandas de 20 mil. En la editorial aseguraron que, por los pedidos recibidos, la primera edición ya está agotada.

La presentación seguramente será el gran acontecimiento de esta edición de la Feria del Libro, dado que hace mucho que la ex presidenta no se presenta en público. Una gran incógnita será saber si para entonces habrá confirmado su candidatura o se mantendrá el interrogante, aunque el libro da a entender que ya está en carrera. En el entorno de la ex presidenta no había pistas sobre las particularidades de la presentación, si sólo hablará ella o habrá otros panelistas invitados. Las dos salas que se barajan son la José Hernández y la Jorge Luis Borges, las más grandes del predio de La Rural donde a partir de esta semana se inaugurará la Feria.