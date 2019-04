“Gracias a dios se murió De la Sota”, largó Elisa Carrió mientras recorría Córdoba para pedir el voto a su par macrista, Mario Negri. La frase no pasó de- sapercibida y el insulto generó un rechazo generalizado. Una de las hijas del ex gobernador dijo que “no todo vale para conseguir votos”. La diputada macrista escribió, sin éxito, un tuit para tratar de acomodar el enchastre que había generado. Algo similar sucedió el lunes en Santa Fe cuando Carrió dijo que votar al socialista Antonio Bonfatti era votar a los narcos. El santafesino le respondió: “Es una mentirosa y una destructora serial”.

Carrió recorrió Córdoba en formato campaña y durante su paso por la localidad de Cruz del Eje, muy suelta de cuerpo, la chaqueña se expresó con una frase que recuerda un pasaje bíblico: “Vi robarnos y que todo el mundo callara y que yo sea la denunciadora”. Luego se zambulló en los infiernos: “Gracias a Dios murió De la Sota, porque ahí sabrían lo que es una denunciadora. Lo que debemos plantearnos es quién maneja la droga a partir de ahora en Córdoba”.

Las declaraciones de Carrió no tardaron en repetirse en las redes sociales sin solución de continuidad y de igual forma se sucedieron los repudios. Lo sorpresivo es que hace apenas siete meses, cuando De la Sota falleció en un accidente automovilístico, Carrió se había solidarizado con los familiares ante la muerte del ex gobernador. Eran tiempos diferentes. En septiembre de 2018 las elecciones estaban todavía lejanas.

Candelaria De la Sota, hija del tres veces gobernador de Córdoba, no le respondió a Carrió y prefirió dirigirse al presidente Mauricio Macri, también a través de Twitter: “Espero que le pida a su socia política que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos”.

Poco después, en una entrevista por televisión reconoció sentirse indignada por los dichos de la diputada y agregó que no se disculpó ni ella ni nadie del Gobierno: “Además, no sé cómo se entiende eso de la espiritualidad cuando se dice que por suerte se murió alguien”.

Natalia, otra de las hijas de De la Sota, también escribió: “Ante tanto odio, tanta bajeza y tanta infamia, no sirven las palabras. Basta con sentir el respeto, el amor y el agradecimiento que tiene Córdoba por ese gran hombre que fue José Manuel de la Sota. Esa es la única respuesta posible”, publicó la actual candidata a legisladora provincial.

La respuesta de Carrió vino por la misma vía y tuvo el mismo mal resultado de su exabrupto. Eso sí, forzada por la circunstancia pidió disculpas. La diputada escribió: “La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador De la Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras”.

Para no dejarla sola, la filial cordobesa de la Coalición Cívica emitió un comunicado con el que intentaron explicar los dichos de Carrió: “Bajo ningún concepto el sentido de su frase fue expresar felicidad o alegría por la muerte” de De la Sota, “sino que estaba enmarcada en una crítica política a su falta de combate al narcotráfico durante sus tres mandatos” como gobernador, dice el texto que enloda más los dichos de Carrió.

Pero ésta no fue la única polémica que desató la legisladora macrista. Durante su paso por Santa Fe dijo que votar al candidato socialista, Antonio Bonfatti, “es votar a Los Monos”, en referencia a la banda narco que delinque en la zona de Rosario. El actual intendente de esa ciudad aseguró luego que Carrió “es una mentirosa, una destructora serial, todo lo que toca lo destruye”.