#Pantallazos Butacas que se mueven, vibración, burbujas, viento, aromas y juegos de luces son algunos de los efectos adicionales que propone la sala 4D de los cines Hoyts del shopping DOT, que inaugurará mañana con el tanque de superhéroes Avengers: Endgame.

#AduanaParalela La indie-performer peruana Nuria Saba visitará El Universal (7/5) y el neoyorquino Marky Ramone reeditará la leyenda ramonera en el Teatro Ópera de La Plata (8/11). Además, la franquicia estadounidense de lucha-espectáculo WWE armó nueva velada de combates en el Luna Park (6/9).

#CualquieraPuedeGooglera Habrá especial de Cuentos Borgeanos en Much Music, este sábado a las 22. Click maratónico. La Fiesta #SpeedDating convidará citas rápidas y entrada libre, hoy a las 23.30 en Jolie. Click enfiestado. Como previa de su triplete en Vorterix (16, 17 y 18/5), Él mató a un policía motorizado soltó nuevo clip, de la canción El tesoro. Click y videos con crema. Otras canciones, el nuevo disco de No Te Va Gustar, incluye especial audiovisual y ya está en plataformas digitales. Click de catálogo. Jauría propondrá un show “conectados sin celulares” para su fecha del 23/5 en The Roxy. Click conceptual.

#JoystickDivision El equipo argentino Isurus Gaming ganó en Colombia el torneo latinoamericano Movistar de League of Legends y representará a la región en la competencia mundial, en Vietnam y Taiwán.

#PresenteContinuo Hoy, La Vela Puerca seguirá puliendo Destilar en El Teatro (a las 19, repiten el viernes). Mañana, el dúo mendocino Alejo y Valentín defenderá Peculiares en Niceto Club (a las 19) y el cantautor Agustín Valero bancará Impresiones en Fandango Teatro (a las 21).

#EstaEsParaVos En respaldo a los trabajadores despedidos de los diarios Clarín y Olé, habrá show gratuito con Iván Noble, Ella Es Tan Cargosa, Los Pérez García, La Delio Valdez, Los Súper Ratones, Femigangsta y más, hoy desde las 18 en Tacuarí al 1800.

#DameTicket Las Ligas Menores tocarán en el Malba (hoy a las 19, gratis); Tabule, Fósforo Blanco y Astropolo agitarán en Distrito Pomo (hoy a las 22) y el ciclo PalermoVivo juntará a Lola Taboada, Frecuencia Numeral y Mate en Liverpool Bar (mañana a las 20.30).